  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otomotiv Renault Trucks’dan cazip bakım kampanyası
Otomotiv

Renault Trucks’dan cazip bakım kampanyası

Renault Trucks, 21 Eylül-31 Aralık 2020 tarihleri arasında devam edecek özel kampanyası ile müşterilerine avantajlı bakım paketleri sunuyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 08:41:00 -
Renault Trucks’dan cazip bakım kampanyası

Renault Trucks, yeni bakım kampanyasında 200 eurodan başlayan araç bakımları ile müşterilerine iskontolu fiyatlar sunuyor. Tüm Renault Trucks araç modelleri için geçerli kampanya, işçilik, onaylı yedek parça ve Renault Trucks yağ değişimini kapsıyor. Yağ filtresinden hava filtresine, mazot filtresinden kurutucu filtresine kadar onaylı yedek parçalar, Renault Trucks yetkili servislerinde kampanya kapsamında cazip fiyatlarla sunuluyor. Ayrıca 2 yıl yedek parça garantisi de bulunuyor.

Fiyat avantajı sunuyor

Renault Trucks Türkiye Bayi Ağı Geliştirme ve Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Özgür Fırat, pandemi sürecinde müşterilerini desteklemek için her fırsatta özel kampanyalar düzenlediklerini belirterek, “Yılın son çeyreği, ticari araç kullanıcıları için yoğun bir dönem. Tüm uygulamalarda araç kilometreleri artıyor. Uzun yol taşımacılığından, yurtiçi dağıtıma ve madenciliğe kadar farklı operasyonlarda araçlar, artan talep ile birlikte daha yoğun bir şekilde kullanılıyor ve bu da bakım gerekliliğinin artmasına neden oluyor. Bu doğrultuda düzenlediğimiz kampanya ile fiyat avantajı sunarak müşterilerimizin bakımlarını yaptırmalarını ve operasyonlarına sorunsuz devam etmelerini hedefliyoruz” ifadelerini kullandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması
Gündem

Cumhurbaşkanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Sokağa çıkma yasağı gelecek mi?' sorusuna cevap verdi.
‘Hortumcu Uzan’lardan Mustafa Kemal istismarı! 17 yıldır kaçak yaşa, sonra da atam izindeyiz
Siyaset

‘Hortumcu Uzan’lardan Mustafa Kemal istismarı! 17 yıldır kaçak yaşa, sonra da atam izindeyiz

Hortumcu Cem Uzan'ın kurduğu geçtiğimiz aylarda ise genel başkanlığına Yurtdışında 17 yıldır kaçak yaşayan, adresi bile belli olmayan, Türk ..
Güney Kıbrıs duyurdu: Türkiye'ye yaptırımı o isim engelledi
Dünya

Güney Kıbrıs duyurdu: Türkiye'ye yaptırımı o isim engelledi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Avrupa Birliği'ne Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulamasını istedi. Bu talep Almanya tarafından engellendi...
Satılık 2016 model Renault Megane
Satılık 2016 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı