0553 313 94 23

Renault modellerinde “Yerli üretim” logosu

OYAK Renault Fabrikaları’nda Megane Sedan ve Clio HB, “Yerli Üretim” logosu ile showroomlarda yerini aldı.

15 Ekim 2018 Pazartesi 10:45
Renault modellerinde “Yerli üretim” logosu

Renault’nun iki yerli modeli Megane Sedan ve Clio HB, “Yerli Üretim” logosu ile showroomlarda satışa sunuldu.

Megane Sedan, Ocak-Eylül 2018 döneminde gerçekleştirdiği 23 bin 522 satış adedi ile Türkiye’nin en çok satılan modeli. Clio HB de segmentinden elde ettiği yüzde 30,1 pay ve aynı dönemdeki 18 bin adet satış adedi ile Türkiye’nin otomobili sıralamasında üçüncü sırada yer alıyor. Megane Sedan, segmentinde yüzde 19,7 paya sahip.

Yılda 378 bin otomobil

OYAK Renault Fabrikaları’nda üretilen Megane Sedan hurda teşviki ile 91 bin 900 TL (Joy 1.6 16V 115 bg versiyonu) ve Clio HB ise 79 bin 900 TL’den (Joy 1.2 75 bg) başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

50 yıldır yerli üretim yapan Bursa’daki Oyak Renault Fabrikaları, yıllık 378 bin otomobil ve 920 bin motor üretim kapasitesine sahip. Türkiye’de tamamen yerli operatörler tarafından üretilen otomobil ve mekanik aksamlar, 70’e yakın ülkeye ihraç ediliyor.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 10:45
  1. Bursa
  2. Megane Sedan
  3. Clio HB
  4. Renault
  5. Yerli Üretim” logosu
  6. OYAK Renault Fabrikaları
  7. hurda teşviki

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eskişehir'de 'Çukur' dövmeli gasp şüphelileri tutuklandı
    1. Eskişehir'de 'Çukur' dövmeli gasp..
    2. Gaziantep'te korkunç kaza : Ölü ve..
    3. Adana'da sit alanındaki kazıdan..
    4. Malezya'dan Uygur Türkleriyle ilgili..
    5. Şehit kaymakamın hayatı kitaba alındı
    6. Mali'de 2 kano alabora oldu: 17 kişi..
    7. İstanbul 3. havalimanının ismi ne oldu?
    8. Ebola salgınında son 2 günde 10 kişi..
    9. İşsizlik maaşı alma şartı?
    10. Adana'da öz annenin yaptıklarına..
    11. Korkunç olay! Patronunu bu halde buldu
    12. Tarım ÜFE eylülde yükseldi
    13. Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman..
    14. Muş'ta terör operasyonu: 8 gözaltı
    15. Van Gölü'nde 'sinek timi' iş başında
    16. Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar
    17. Vahşet! 2 köpeği ağaca asıp öldürdüler
    18. İstanbul'da yakalanınca polise 50 bin..
    19. CHP-HDP İttifakı hakkında ne..
    20. İlginç olay! 60 yıldır ağzında gül ile..
    İnce'den İş Bankası çıkışı... Ortalığı bulandırmaya çalıştı
    İnce'den İş Bankası çıkışı... Ortalığı bulandırmaya çalıştı
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Alemciler meze festivalinde tezgaha geldi! 160 liraya silkelediler ucundan azıcık verdiler
    Alemciler meze festivalinde tezgaha geldi! 160 liraya silkelediler ucundan azıcık verdiler
    ABD askerleri Gaziantep'te!
    ABD askerleri Gaziantep'te!
    Milli Muharip Uçak paylaşımı! İngilizler Ankara'da
    Milli Muharip Uçak paylaşımı! İngilizler Ankara'da

    Günün Karikatürü

    14 Ekim 2018
    Diriliş'in yayın tarihi belli oldu!
    Diriliş'in yayın tarihi belli oldu!
    Mustafa Destici'den Brunson'ın salıverilmesine ilk yorum
    Mustafa Destici'den Brunson'ın salıverilmesine ilk yorum