Renault MAİS’e 4 ödül birden

Viyana’da gerçekleşen Contact Center World yarışmasına katılan Renault MAİS, yarışmada Avrupa, Ortadoğu ve Afrika finalinde 4 ödüle layık görüldü.

Renault MAİS A.Ş’nin müşterilerine sunduğu hizmetler, En iyi Müşteri Hizmetleri, En İyi Sosyal Medya Yönetimi ve En İyi Teknoloji/İnovasyon kategorilerinde 3 altın madalya; En İyi İletişim Merkezi (Medium) kategorisinde ise gümüş madalya ile ödüllendirildi. Yarışmanın dünya finali ise Asya Pasifik ve Amerika kıtaları finallerinden sonra, aralık ayında Barcelona’da gerçekleşecek.

İnovatif çözümleri ödüllendirdi

Bu arada Bursalı mühendislik öğrencileri, Oyak Renault tarafından gençleri dijital dönüşüm ve inovasyona teşvik etmek amacıyla başlatılan “[email protected] 6 Takım Üstü Değer” projesi çerçevesinde verilen eğitim programını tamamladı. Programa katılan Bursa Teknik ve Uludağ Üniversitesinden 35 öğrenci Oyak Renault Otomobil Fabrikalarında düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.