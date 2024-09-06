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Otomotiv Renault Kwid piyasayı ters düz edecek! Fransızlar peş peşe yatırım için geliyorlar: Duyan bayiye koşacak
Otomotiv

Renault Kwid piyasayı ters düz edecek! Fransızlar peş peşe yatırım için geliyorlar: Duyan bayiye koşacak

Yeniakit Publisher
2024-09-06 22:14:00 - 2024-09-06 22:16:23
Renault Kwid piyasayı ters düz edecek! Fransızlar peş peşe yatırım için geliyorlar: Duyan bayiye koşacak

Son dönemde Türkiye'ye büyük ilgi duyan Fransız otomobil devlerinin yatırımları sürerken flaş bir yatırım haberi gündeme geldi.

Renault Kwid, Türkiye'ye geliyor! Satış fiyatını duyan bayiye koşacak. Hindistan'da büyük ilgi gören Renault Kwid, Türkiye pazarına giriş yapmaya hazırlanıyor. Otomobil severlerin merakla beklediği bu model, Kasım ayında ülkemizde satışa sunulacak

Renault Kwid, Kasım ayında Türkiye'de satışa sunulacak ve satış fiyatı 750 bin TL - 800 bin TL arasında olacak.

Renault Kwid, Türkiye'deki A segmenti hatchback pazarına yeni bir soluk getirecek gibi görünüyor. Uygun fiyatı, zengin donanımı ve şık tasarımıyla Kwid, genç sürücülerin ve şehir içi kullanım arayanların ilgisini çekecek.

Renault Kwid, Türkiye'ye geliyor! Satış fiyatını duyan bayiye koşacak. Hindistan'da büyük ilgi gören Renault Kwid, Türkiye pazarına giriş yapmaya hazırlanıyor. Otomobil severlerin merakla beklediği bu model, Kasım ayında ülkemizde satışa sunulacak

Renault Kwid, Kasım ayında Türkiye'de satışa sunulacak ve satış fiyatı 750 bin TL - 800 bin TL arasında olacak.

Renault Kwid, Türkiye'deki A segmenti hatchback pazarına yeni bir soluk getirecek gibi görünüyor. Uygun fiyatı, zengin donanımı ve şık tasarımıyla Kwid, genç sürücülerin ve şehir içi kullanım arayanların ilgisini çekecek.

Renault, Kwid'in Türkiye versiyonunda bazı güncellemeler yaparak modelin cazibesini artırmış durumda. 8 inçlik dokunmatik ekran, AMT şanzıman ve 14 güvenlik özelliği gibi donanımlarla donatılan Kwid, sınıfının en donanımlı hatchback'lerinden biri olmayı hedefliyor.

LANSMANA ÖZEL CAZİP FİYAT

Türkiye'de ilk olarak 750 bin TL - 800 bin TL arasında bir fiyatla satışa sunulacak olan Kwid, uygun fiyatıyla da dikkat çekiyor. Bu fiyat aralığı, Kwid'i şehir içi kullanım için ideal bir seçenek haline getiriyor.
Kwid'in Teknik Özellikleri
Motor: 1.0 litre, üç silindirli, benzinli
Güç: 67 beygir güç
Tork: 91 Nm
Şanzıman: 5 ileri manuel veya AMT
Donanım: 8 inç dokunmatik ekran, AMT şanzıman, 14 güvenlik özelliği
Türkiye Pazarında Yeni Bir Soluk

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