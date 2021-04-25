Renault Grubu yeni misyonunu açıkladı

Renault Grubu, 23 Nisan’da yapılan yıllık Genel Kurul toplantısında yeni misyonunu ortaya koydu. Tüm çalışanlar ve paydaşlarla belirlenen, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan misyonda grubun amaçlarına işaret edildi.

Teknik yetilere değinildi

Misyon metninde Renault’nun paylaşımcı duruşu ile yenilikçilik ve teknik yetilerine değinildi. “Renault’da teknoloji ve inovasyon insanlara hizmet eder. Temel amacımız insanları birbirine yakınlaştırmaktır” diyen Yönetim Kurulu Başkanı Jean-Dominique Senard, misyon odaklı yaklaşımın rekabetçiliğin temel unsuru olduğunu dile getirdi. Senard, şunları belirtti: “Bir şirketin gücü, yapacağı hamleler ile uzun vadeli dinamiklerinin değer odaklı yönetim şekli ve stratejisiyle uyumlu olmasına bağlıdır. Bu uyum anlamlı ve kalıcı sonuçlar doğurur. Bu sonuçlar da güveni, aidiyetten duyulan gururu, motivasyonu ve paydaşların bağlılığını sağlayarak yüksek performans getirir.”

Ortak çalışma yapıldı

Grubun yeni misyonu ortak bir çalışmayla şekillendi. İlk olarak çalışma grupları, yüzlerce mülakatı tahlil etti. Buna paralel olarak kurum kültürüyle ilgili de analizler yapıldı. Son olarak tüm verilerle, kurum dışı paydaşlarla bir araya gelindi ve süreç tamamlandı. Renault Grubu, bir Misyon Komitesi’nin (Purpose Committee) sene sonundan önce kurulmasına karar verdi. Grup, bu komitenin analizleri ve tavsiyeleriyle Yönetim Kurulu’nu bilgilendirmesine hükmetti. Tüm bu sürecin sonucunda Renault Grubu’nun misyon metni şu şekilde oluşturuldu: “Yenilikçi ruhumuzla mobilteyi daha da ileriye taşıyarak insanları birbirlerine yakınlaştıracağız. Herkese saygıyla yaklaşan, duyarlı ve sorumluluk sahibi bir ilerleme stratejisine inanıyoruz. 1898’den beri tarihimiz, popüler kültürle uyumlu ve hayatın içinde yer alacak yenilikçi ürünler geliştiren tutkulu insanlar tarafından yazıldı. Mobiliteyi ihtiyaç ve özgürlük kaynağı olarak görüyoruz. Bu özgürlüğün gezegenimizi koruma ve beraber daha uyumlu yaşama amaçlarıyla birlikte ilerlediğine inanıyoruz. Bu nedenle iklim ve kaynaklar üzerindeki etkimizi sınırlamak ve mobiliteyi herkes için daha kapsayıcı ve daha güvenli hale getirmekte kararlıyız.

Geleceğe umutla bakıyor

Kurumumuzda herkes kendi yerini bulabilir ve ortak bir maceraya katılabilir. Çalışan çeşitliliğimizden, Fransız kökenlerimizden ve dünya çapındaki varlığımızdan gurur duyuyoruz. Bunların bizi dünyaya daha açık hale getirdiğine inanıyoruz. İttifak ve iş ortaklarımızla kurduğumuz yapıcı ilişkiler bizi daha güçlü kılıyor. Yenilikçi ruhumuz, en başından beri bizi ileriye taşımıştır. Değer oluşturmamızı ve geleceğin ulaşım ihtiyaçlarını önceden görerek insanları yakınlaştırmamızı birbirlerine sağlamıştır.”