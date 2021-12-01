  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Renas Ermeğan ve Nevzat Durmuş öldürüldü
Gündem

Renas Ermeğan ve Nevzat Durmuş öldürüldü

MİT'in Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda çukur eylemlerinin planlayıcılarından olan PKK/KCK'lı terörist Renas Ermeğan ile Nevzat Durmuş öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 13:31:00 - 2021-12-01 14:01:38
Renas Ermeğan ve Nevzat Durmuş öldürüldü

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, teröristlerin, PKK/KCK'nın şehir yapılanması YPS mensupları "Gelhat" kod adlı Renas Ermeğan ve "Merhas" kod adlı Nevzat Durmuş olduğu tespit edildi.

Nokta atışıyla etkisiz hale getirilen Renas Ermeğan'ın, 2015'te Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde gerçekleştirilen çukur/barikat eylemlerinde, güvenlik güçlerine karşı çok sayıda eylemin planlayıcısı ve uygulayıcısı olduğu belirlendi.

Nevzat Durmuş'un da PKK/KCK'nın 2015'te Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde düzenlediği saldırının hazırlığı ve tamamlanmasında aktif olarak yer aldığı, örgütün Suriye-Irak arasındaki aktarım faaliyetlerinin koordinasyonunu sağladığı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Rabia Zafer

Çok Gūzel Haber Devamı Gelir İNŞALLAH.
  • Yanıtla

vatanim

atesi bol olsun.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
'Dolar düşecek' diyen Necmettin Batırel'den yeni bomba! Asgari ücret için rakam verdi
Ekonomi

'Dolar düşecek' diyen Necmettin Batırel'den yeni bomba! Asgari ücret için rakam verdi

Geçtiğimiz haftalarda 'Doları olanın serveti mum gibi eriyecek. Dolar paraşütsüz düşecek’ diyen ekonomist Necmettin Batırel, asgari ücretle ..
Gönül Dağı 42. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı!
Medya

Gönül Dağı 42. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı!

TRT 1 dizisi Gönül Dağı'nın 42. bölüm fragmanı yayınlandı. Veysel'in "Bir anam vardı o evde beni ayakta tutan adamın biri geldi 2 günde ne k..
Ağızlarındaki baklayı çıkardılar!
Medya

Ağızlarındaki baklayı çıkardılar! "Muhafazakarları kafakola alalım" çağrısı

Abdullah Gül'ü güzelleyen Levent Gültekin tepkilerin ardından muhalefete patladı. "CHP ve İYİ Parti‘nin oyları yetmiyor, anlamıyor musunuz?..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay