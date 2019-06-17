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Rektörün de forma giydiği maçta 25 yıl sonra şampiyonluk sevinci

Ege Üniversitesi Rektörü Prof.

17 Haziran 2019 Pazartesi 11:29
Rektörün de forma giydiği maçta 25 yıl sonra şampiyonluk sevinci

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ın talimatıyla yeniden yapılandırılan Ege Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün futbol takımı, 25 yıllık aranın ardından sahalara döndüğü ilk yıl şampiyon olarak tarih yazdı. Rektör Budak’ın da forma giyindiği maçı 1-0 kazanan Egeli gençler, maç sonunda büyük bir sevinç yaşadı.


Ege Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ın talimatıyla yeniden yapılandırılmasının ardından elde ettiği başarılara bir yenisini daha ekledi. Kısa süre önce bu yıl ilk kez kurulup Büyük Erkekler Basketbol Ligi’nde mücadeleye başlayan basketbol takımı bir üst lige çıktı. Bu başarının ardından şimdi de futbol takımı, kuruluşunun ilk yılında önemli bir başarı elde etti. En son 25 yıl önce aktif olan EÜ Gençlik ve Spor Kulübü Futbol Takımı, bu aranın ardından kurulduğu ilk yılda tarih yazdı.


EÜ 20 Mayıs Spor Tesislerindeki karşılaşmayı; rektör yardımcıları, dekanlar, akademik ve idari personelin yanı sıra öğrenciler izledi. Sahaya giren Rektör Budak’a sürpriz yapan öğrenciler, Babalar Günü nedeniyle hazırlanan ve üzerinde “En Babacan Rektör Babalar Gününüz Kutlu Olsun” yazılı pankart açtı. Öğrencilere teşekkür eden Rektör Budak, maçın ilk yarısını tribündeki taraftarlarla izledi.



Rektör sahada ter döktü


Maçta kritik kurtarışlar yapan başarılı kaleci Hakan As, 38. dakikada omzundan sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı ve ilk yarı 0-0 sona erdi. Rakibi Harmandalı Spor Kulübü’nden üstün bir oyun sergileyen EÜ Gençlik ve Spor Kulübü oyuncuları, ikinci yarı baskıyı artırdı ve 9 numaralı formanın sahibi Umutcan Bozkurt, meşin yuvarlağı rakip kalenin ağlarına bıraktı.


Maçın ilerleyen dakikalarında oyuna giren Rektör Budak, öğrencileriyle birlikte mücadele etti. 6 dakikalık uzatmanın tamamlanmasının ardından şampiyonluğunu ilan eden Egeli gençler ve tribündeki taraftarlar büyük bir sevinç yaşadı. Rektör Budak’ın etrafında toplanan futbolcular, birbirlerini kutladı. Futbolcular daha sonra mutluluklarını tribündeki taraftarlarla paylaştı.



Türkiye’ye örnek


Takımı yalnız bırakmayan taraftarlara, Teknik Direktör Doç. Dr. Melih Balyan ve Yardımcı Antrenör Öğretim Görevlisi Ramazan Aydınoğlu’na teşekkür eden Rektör Budak, Egeli gençlerle Türkiye’ye örnek olacak bir başarıya imza attıklarını söyledi. Rektör Budak, “Ege Üniversitesi’nde Türkiye’ye, belki de dünyaya örnek olacak bir şey yaşıyoruz. Öğrenciler Rektörüyle birlikte bir üst lige yükseldi. Öğrencilerime, bir baba olarak ve bir Rektör olarak bana böyle bir hediye verdikleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Egeli futbolculardan Rıza Sam, “Biz bu şampiyonluğu bugün kazanmadık, aylardır verilen bir emek var. Alnımızın akıyla bu şampiyonluğu elde ettik. Desteklerinden dolayı Rektör Hocama, hocalarıma, takım arkadaşlarıma ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. İyi ki Ege Üniversitesinde okuyorum” dedi.


Bir diğer futbolcu Denizer Albay ise, “Çok mutluyuz. Gelecek yıl da şampiyon olacağımıza inanıyorum. Ege Üniversitesine yakışanı yapacağız” diye konuştu.


Maçın ardından futbolcular ve taraftarlar sahada aile fotoğrafı çektirdi. 2. Amatör Küme Ligi şampiyonu EÜ Gençlik ve Spor Kulübü, 1. Amatör Küme Ligi’ne yükseldi.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 11:29
  1. fotoğraf
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