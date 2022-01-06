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Gündem Rektörün arabasının üstüne çıkmıştı! Hesap vakti gelince ağlamaya başladı
Gündem

Rektörün arabasının üstüne çıkmıştı! Hesap vakti gelince ağlamaya başladı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci'nin aracının üzerine çıkarak tepinip provokatörlük yapan Enis Berke Gök'ü tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2022-01-06 21:28:00 -
Rektörün arabasının üstüne çıkmıştı! Hesap vakti gelince ağlamaya başladı

 Yeniakit.com.tr 

Devlete ait bir aracın üzerine çıkıp provokatörlük yapan Enis Berke Gök, hesap vakti gelince kendisini, "Ben veganım, bir hayvanın tüyüne bile kıyamam, insana mı zarar vereceğim." sözleri ile savundu.

Yarın ilk kez hakim karşısına çıkacaklar

Çirkin provokasyonuna ilişkin CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e konuşan Gök, "Ona bu görevi nasıl kabul ettiğini sorduk, arbede yaşanınca bu arbede sırasında arabanın üzerine çıktım." dedi. Gök gerçekleştirdiği eylemi şöyle savunmaya çalıştı:

"Arabadaki toplam hasar 740 TL. Güvenlikçilerin saldırması üzerine arabanın üzerine çıkmamı, büyük bir tehlike olarak lanse ettiler, adeta beni terörist yerine koydular. Ben veganım, bir hayvanın tüyüne bile kıyamam, insana mı zarar vereceğim. Yarın eğer serbest kalmazsam, ömrümden bir yıl çalınacak, serbest kalırsam mezun olacağım."

Prof. İnci'nin aracının üzerine çıkarak tepinen Enis Berke Gök ile aynı gün çıkartılan taşkınlıkta yer alan Caner Perit Özen, ilk kez 7 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak. Gök ve Özen için 6 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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Yorumlar

Nedim kurt

söze gelince vegan olur. eyleme gelince arabanın üzerine çıkar terör estirir. bunlara acımayacaksın
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fevzi

Chp zihniyeti pkk zihniyeti fetö zihniyeti amerikan ingiliz yahudi zihniyeti ile eş zihniyettir
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