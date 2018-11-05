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Rektörden öğrencisine olay cevap! 'Ağızlarına biber mi sürelim?'

Akdeniz Üniversitesi'nde okuyan bir öğrencisinin sorusuna, "Kendi kampüsümüzde ağza alınmayacak cinsiyetçi küfürle maç izleyen erkeklerin seviyesiz tezahüratlarına maruz kalmak zorunda mıyız? Ne zaman kontrol edilmeye başlanacak bunlar" sözlerine, "Ne yapalım ağızlarına biber mi sürelim" diye cevap veren Rektör Mustafa Ünal'ın bu cevabı, sosyal medyada olay oldu.

05 Kasım 2018 Pazartesi 14:59
Rektörden öğrencisine olay cevap! 'Ağızlarına biber mi sürelim?'

Akdeniz Üniversitesi’nde okuyan Nuran Çal, hafta sonu üniversite içerisinde bulunan bir kafeye Galatasaray ile Fenerbahçe maçını izlemeye gitti. Burada erkeklerin cinsiyetçi küfürler ettiğini iddia eden Nuran Çal, durumu sosyal medya hesabı üzerinden Akdeniz Üniversitesi Rektörü Mustafa Ünal’a anlatarak, “Kendi kampüsümüzde ağza alınmayacak cinsiyetçi küfürlerle maç izleyen erkeklerin seviyesiz tezahüratlarına maruz kalmak zorunda mıyız? Ne zaman kontrol edilmeye başlanacak bunlar” diye yazdı.

"Ağızlarına biber mi sürelim?"

Rektör Ünal ise ilginç bir cevap vererek, “Ne yapalım Nuran ağızlarına biber mi sürelim” diye cevap verdi. Rektör ve üniversite öğrencisi arasında yaşanan bu diyalog yüzlerce kişi tarafından beğenilerek, paylaşıldı.

Öte yandan, başka bir öğrenci ise paylaşımın altına, "Bu tarz şeyleri buraya yazdığınızda bütün maç organizasyonları kaldırılır. Bunun bir çözümü yok ki. Küfür her yerde var. Rektör elinde biberle sokakta küfredenleri mi kovalasın" yazdı.

 

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 14:59
  1. Akdeniz Üniversitesi
  2. Galatasara-Fenerbahçe derbisi
  3. Küfür
  4. Nuran Çal
  5. küfür şikayeti
  6. Rektör Mustafa Ünal
  7. Rektörden olay cevap

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