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Rektör Uysal’a ziyaretler sürüyor

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:58
Rektör Uysal’a ziyaretler sürüyor

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, kendisine nezaket ziyaretinde bulunan kişi ve kurum temsilcilerini kabul etti.


Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmelerde Vali Yardımcısı Halil İbrahim Ertekin’i ağırlayan Rektör Kazım Uysal, Ertekin’in “hayırlı olsun” dileklerine karşı kendisine teşekkür etti.


Rektör, ayrıca MÜSİAD Kütahya Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri, Avrupa Kütahyalılar Federasyonu Başkanı Adil Esmen ve Kütahya Şeker Fabrikası Genel Koordinatörü Basri Haser ile birlikte Fatma-Talip Kahraman Kız Anadolu İHL Müdürü İsmail Bircan, Kütahya Mali Müşavirler Odası Başkanı Halil Hamzaoğlu, İHH Kütahya Şube Başkanı Mustafa Yenipazar ve Özel Kütahya Anadolu Hastanesi Genel Müdürü Op. Dr. Hüseyin Erkan Tümtaş başkanlıklarındaki heyetler ile de bir araya geldi.


Rektör Uysal, görüşmelerde, kurumlar ile üniversite arasında yapılabilecek iş birlikleri konusunda fikir alış verişinde bulundu. Ayrıca kendisine yönelik “hayırlı olsun” dileklerine karşı teşekkürlerini iletti.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:58
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