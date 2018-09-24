Rektör, öğrencilerini güllerle karşıladı

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Karabulut, 2018-2019 akademik yılının ilk gününde, üniversite girişinde karşıladığı öğrencilere kırmızı ve beyaz gül vererek, onlarla bir süre sohbet etti.

Yeni akademik yılın hayırlı olmasını dileyen Karabulut, "Öğrencilerimizi Türk bayrağımızı simgeleyen kırmızı ve beyaz güllerle karşıladık. İnşallah akademik yılımız öğrencilerimiz için hayırlı olur ve tüm öğrencilerimiz başarılı olurlar. Bizler her daim öğrencilerin yanında olacağız. Burası halkla barışık bir üniversitedir. Hedefimiz, Türkiye’nin ve dünyanın sayılı üniversiteleri arasına girmek." ifadelerini kullandı.

Öğrenciler ile üniversite personeline, Yeşilyurt Belediyesinin katkısıyla çorba ikram edildi.