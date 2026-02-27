Rektör Kırışık’tan Net Mesaj: “Sosyalfest, TEKNOFEST Ruhuyla Türkiye Yüzyılı Hareketidir”

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, kampüste düzenlenen Ramazan etkinlikleri kapsamında yaptığı konuşmada Sosyalfest’in Türkiye Yüzyılı vizyonunun önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Karabük Üniversitesi Sosyal Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilen iftar programında konuşan Kırışık, son dönemde hem Ramazan organizasyonlarına hem de Sosyalfest’e yönelik ortaya atılan iddialar ve dezenformasyon girişimlerine değindi.

Karabük Üniversitesi Sosyal Yaşam Merkezinde gerçekleştirilen iftar programında konuşan Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, hem Ramazan etkinliklerine yönelik hem de Sosyalfest’e dair son dönemdeki manipülasyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kırışık konuşmasında, “Birileri istemiyor diye Teknofest’e destek vermekten vazgeçmeyeceğiz. Birileri rahatsız oluyor diye Sosyalfest'i Türkiye projesi haline getirmekten vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“29 Gün Boyunca Her İftarımız Ücretsiz Olacaktır”

Programın açılışında konuşan Rektör Kırışık, Kampüste Ramazan etkinliklerinin geçen yıl başlatıldığını hatırlatarak şunları söyledi:

“Bugün Ramazan ayında, kampüste Ramazan etkinliklerinin sivil toplum iftarı kapsamında bir aradayız. İlk defa geçen yıl başlattığımız kampüste Ramazan etkinliklerinin bütün Türkiye'ye yayılması gerçekten bizi oldukça sevindirmiştir.”

Bu yıl uygulamanın daha kapsamlı hale getirildiğini belirten Kırışık, “Bu sene, geçen seneden farklı olarak her iftarımız Ramazan ayı boyunca ücretsiz olacak. Tüm öğrencilerimize kapılarımız, yemekhanemiz açıktır. Kampüste Ramazan etkinlikleri, öğrencilerimizin kampüs ortamında aile sıcaklığında iftar yapmalarını sağlıyor. Bu da gerçekten son derece güzel bir etkinlik, güzel bir faaliyet oluyor. İnşallah bu etkinliğimizi her yıl geliştirerek sürdüreceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Doğum Günü Mesajı

Konuşmasında 26 Şubat tarihinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum günü olduğunu hatırlatan Kırışık, “Sayın Cumhurbaşkanımızın doğum gününü kutluyorum. İnşallah nice yıllara sağlıkla, sıhhatle, afiyetle erişmesini; milletimize kazandırdığı değerlerin baki kalmasını, gelecekte sürmesini, devam etmesini diliyorum.” dedi.

“Sosyalfest’e Saldırmaya Başladılar”

Konuşmasının önemli bölümünde Sosyalfest’e yönelik eleştirilere değinen Kırışık, şu ifadeleri kullandı: “Birtakım çıkar çevrelerinin üniversitemize yönelik saldırılar yaptıklarını gözlemliyoruz. Üniversitemiz kurumsal kimliği açısından dikkate dahi alınmayacak türdeki yalan ve iftiralarla üniversitemize zarar vermek isteyen bir yapı görüyoruz. Son günlerde birileri çıkıp 'Sosyalfest'i dillerine dolayarak, bu projenin hayata geçmesini engellemeye, bu projenin Türkiye Yüzyılı'nı gerçekleştirmesine engel olmaya ve projeyi akamete uğratmaya çalışıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızla mücadele edemeyenler, başa çıkamayanlar, Sayın Cumhurbaşkanımızın çelikten iradesini aşamayanlar bu millete faydalı projelere düşmanlık ediyorlar. Bu düşmanlığı maalesef Teknofest’te de gördük. Teknofest projesine de çeşitli ifadelerle, çeşitli şark kurnazlıklarıyla, dolambaçlı laflarla, laf cambazlıklarıyla saldırdıklarını gözlemledik.” diye konuştu.

Teknofest’in milletimiz için önemli bir organizasyon haline geldiğini vurgulayan Kırışık, “Sayın Cumhurbaşkanımız Teknofest’in milletimiz için ne kadar faydalı bir etkinlik olduğunu bildiği için Teknofest’in yanında kararlılıkla durdu ve Teknofest Türkiye'nin bugünü ve geleceği açısından çok büyük teknolojik projeler üreten eşsiz bir organizasyon haline geldi. Gençlerimiz Teknofest’le artık yeni teknolojiler üretiyor. Dünyanın en gelişmiş teknolojik araç gereçlerini, buluşlarını üretiyor; patentlerini alıyor, markalarını alıyor, kendi adlarına şirketlerini kuruyor ve bunların da markalarını, patentlerini alarak ülkemizin hizmetinde çalışıyorlar. O halde bu tür organizasyonlar ülkemiz için son derece önemli ve değerlidir. Biz de Teknofest’e üniversite olarak sonuna kadar destek veriyoruz. Peki bu Teknofest projesinin markası, patenti, mülkiyeti üniversitemize mi ait? Hayır değil. Üniversitemize ait değil ama biz bu proje milletimize faydalı olduğu için bu projeyi destekliyoruz; bütün imkanlarımızla, öğretim üyelerimizle, öğrencilerimizle, teknik altyapımızla, mekanlarımızla Teknofest’i sonuna kadar destekliyoruz. Milletimizin, ülkemizin hayrına olan bu projeyi desteklemeye de devam edeceğiz.”

Bu tür organizasyonların Türkiye’nin projeleri olduğunu vurgulayan Kırışık, marka ve mülkiyet tartışmalarına ilişkin şunları kaydetti: “Son zamanlarda markası, patenti, mülkiyeti niye şundaymış, şöyle olmamalı, böyle olmalı gibi emrivaki tarzda kibir abidelerinin ortaya çıkarak üniversiteye emir verdiklerini gözlemliyoruz. Bu laf cambazlıklarına hakikaten üniversitemizin de, bizim de karnımız tok. Elbette Türkiye'nin yararına olan projelere hep birlikte destek olacağız, destek vermeye devam edeceğiz. Türkiye'nin yararına olan, milletimizin geleceğini güvence altına alan tüm projelere, ülkemizin savunmasına destek olan, Türkiye Yüzyılı'nı gerçekleştirecek her projeye patenti, mülkiyeti, markası bizde olsun olmasın destek vermeye, katkı sunmaya, akademisyenlerimizle, öğrencilerimizle yanında durmaya devam edeceğiz.” dedi.

“Teknofest’e Destek Verdiğimiz Gibi Sosyalfest’e de Destek Vereceğiz”

Kırışık, bazı çevrelerin manipülasyon ve dezenformasyonla kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını belirterek, “Teknofest’le başa çıkamayanlar şimdi sosyal bilimlerde Türkiye Yüzyılı hareketi olan Sosyalfest'e saldırmaya başladılar. Manipülasyon ve dezenformasyonla toplumu aldatmaya, algı operasyonu yapmaya çalışıyorlar. Bu markalar Türkiye'nin, milletimizin markalarıdır. Teknofest markasına destek verdiğimiz gibi Sosyalfest markasına da destek verecek; Teknofest’i bir Türkiye Yüzyılı hareketi olarak gördüğümüz gibi Sosyalfest'i de bir Türkiye Yüzyılı hareketi haline getireceğiz.” dedi.

“Bu Projeler Türkiye'nin Projeleridir”

Birileri rahatsız oluyor diye Sosyalfest'i Türkiye projesi haline getirmekten vazgeçmeyeceklerini belirten Kırışık, “Bu projeler için hiç kimse bir gelir elde etmeden Türkiye Yüzyılı hedefi ve hayaliyle çalışmaktadır. Cumhurbaşkanımızın hayali olan Türkiye Yüzyılı Kızılelma’sını Teknofest’le, Sosyalfest'le gerçekleştirip bunu uygulamaya geçireceğiz ve Türkiye Yüzyılı'nı aziz milletimize hep birlikte hediye edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. İnşallah yapmış olduğumuz çalışmaları daha da güçlendirerek farklı alanlarda yeni yeni projeler üreterek bu projelerin her birini de Türkiye markası haline getirecek, İnşallah geliştirmeye devam edeceğiz. Birileri istemiyor diye Teknofest’e destek vermekten vazgeçmeyeceğiz. Birileri rahatsız oluyor diye Sosyalfest'i Türkiye projesi haline getirmekten vazgeçmeyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aziz milletimize İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı hediye edeceğiz.” diye konuştu.

Üniversitenin marka, patent ve mülkiyet ayrımı gözetmeksizin ülke yararına olan projelere destek verdiğini belirten Kırışık, “üniversitelerin yapmış oldukları etkinliklere baktığımızda; hocalarımız, öğrencilerimiz Teknofest için, Sosyalfest için, proje pazarları için, Ar-Ge proje pazarları için, sempozyumlar, çalıştaylar, kongreler gibi organizasyonlar için mülkiyeti, markası, patenti bize ait olmayan dergiler, makaleler, yayınlar için çalışmakta üretmektedirler. Dolayısıyla burada üniversitelerin asli misyonu bilime destek olmaktır. Bilime destek olan bütün faaliyetleri markasına, patentine, mülkiyetine bakmaksızın destek olmak üniversitenin birinci amacıdır. Dolayısıyla konuyu bilmeyenler bu konularda bilgi sahibi olsun, öğrensin. Bilmeyen kişi cehaletini açığa vurmasın, konuşmasın. Ülkemizin gelişmesi için bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da daha büyük bir aşkla ve azimle çalışmaya, üretmeye inşallah devam edeceğiz.” diyerek sözlerine son verdi.

Programa, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık’ın yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Program, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu ile sona erdi.