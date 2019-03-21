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Rektör Karacoşkun Üniversite İçerisindeki İnşaat Alanlarını İnceledi

Kilis 7 Aralık ÜniversitesiRektörü Prof.

21 Mart 2019 Perşembe 12:00
Rektör Karacoşkun Üniversite İçerisindeki İnşaat Alanlarını İnceledi

Kilis 7 Aralık ÜniversitesiRektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, üniversite kampüsü içerisinde yapımı devam eden Kütüphane ve Kongre Merkezi, Üniversite Cami çevre düzenlemesi, Fen Edebiyat Fakültesi bakım onarım çalışmaları, spor vadisindeki çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları ile üniversite yemekhanesinde incelemelerde bulundu.


Üniversite yöneticilerinin eşlik ettiği Karacoşkun’a inşaatları yapan firmaların yetkilileri yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdiler.


Devam eden inşaat, bakım ve çevre düzenlemeleri çalışmalarının yakında biteceğini söyleyen Karacoşkun, özellikle Merkezi Kütüphane ve Kongre Merkezinin teknolojisi, fiziki kapasitesi ve kültürel etkinliklere sağlayacağı imkanlar açısından ilimiz ve üniversitemiz için bir iftihar kaynağı olacağını dile getirdi. Rektör Karacoşkun, Kongre Merkezinin bin 100 kişilik konferans ve etkinlik salonu, 800 kişilik çok amaçlı salonu, 7 toplantı salonu, 2 sinema salonu, 1 sergi salonu ile 16 bin metrekarelik alanıyla bu yıl bitmeden hizmete gireceğini ifade etti.


Spor Vadisindeki alanın altyapı ve çevre düzenlemelerinin bitme aşamasında geldiğini de belirten Karacoşkun, ana girişte bulunan alanına yürüyüş yolu yapılarak, peyzaj ve çevre düzenlemelerinin yakın zamanda bitirileceğini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 12:00
  1. sergi
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