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Rektör istifa etmişti... YÖK'ten açıklama geldi!

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın'ın istifasının ardından YÖK'ün resmi internet sitesinden bir açıklama yapıldı.

01 Kasım 2018 Perşembe 10:03
Rektör istifa etmişti... YÖK'ten açıklama geldi!

"Cumhurbaşkanı'na itaat farzdır" sözleriyle gündeme gelen ve ardından istifa eden Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın ile ilgili YÖK'ten açıklama geldi. Kurum, "Hocalarımız sözlerine dikkat etmeli" dedi.

YÖK'ten yapılan açıklama şu şekilde: 

“Harran Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Ramazan TAŞALTIN 31.10.2018 tarihinde istifa etmiş bulunmaktadır. Bu vesileyle akademi camiamızdaki bütün değerli hocalarımızın ve bilhassa karar alma mevkilerinde bulunan sayın idarecilerimizin söz ve fiillerinin ölçülü, makul, ilmi çerçevede ve toplumun hassasiyetlerini gözetir şekilde olmasına azami dikkat göstermelerinin ehemmiyeti bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 10:03
  1. Ramazan taşaltın
  2. YÖK
  3. istifa

YORUM YAZ

  • gökhangökhan38 dk önce
    ah hocam ah ... fıkıh tan bi haber olan bu millete anlayamayacakları derinlikte bilgi vermişsin ... senin kıymetini bilmezler. ALLAH yolunu açık etsin
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