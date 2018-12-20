THY- Euroleague
0553 313 94 23

Rekortmen yüzücüden erken veda

- Kariyerinde 5 olimpiyat ve 11 dünya şampiyonluğu bulunan ABD'li yüzücü Missy Franklin, 23 yaşında emekliye ayrıldığını duyurdu

20 Aralık 2018 Perşembe 11:41
Rekortmen yüzücüden erken veda


ANKARA (AA) - Kariyerinde 5 olimpiyat ve 11 dünya şampiyonluğu bulunan ABD'li yüzücü Missy Franklin, kronik sakatlığı nedeniyle 23 yaşında emekliye ayrıldı.

Emeklilik kararını yazdığı mektupla duyuran Franklin, "Çok uzun bir düşünme sürecinin ardından emekliye ayrılmam gerektiğini anladım. Artık hazırım. Çünkü her gün büyük ağrılar çekiyorum. Artık kendimi, eş ve anne olmaya hazırlıyorum." ifadelerini kullandı.

Genç yaşına rağmen tarihin en başarılı yüzücüleri arasında yer alan 23 yaşındaki Franklin, 2016 yılından bu yana omzundan yaşadığı kronik sakatlıkla mücadele ediyor.

Henüz 17 yaşındayken 2012 Londra Olimpiyatları'nda dört, 2016 Rio Olimpiyatları'nda ise bir altın madalya kazanan Missy Franklin, dünya şampiyonalarında ise 11 kez aynı başarıyı tekrarladı.

Uluslararası Yüzme Federasyonu (FINA) tarafından iki kez yılın sporcusu seçilen Franklin, kadınlar 200 metre sırtüstü kategorisinde 2.04.06'lık derecesiyle dünya rekorunu elinde bulunduruyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 11:41
  1. 5 olimpiyat ve 11 dünya şampiyonluğu
  2. ABD
  3. emekli
  4. Missy Franklin

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Besle kargayı oysun gözünü
    1. Besle kargayı oysun gözünü
    2. Hrant Dink cinayeti davası
    3. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar..
    4. "Ben daha ölmedim"
    5. İstanbul TEM'de çete savaşı! Seyir..
    6. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    7. Emeklilikte yaşa takılanlarda son..
    8. Yahudi yerleşimcilerden Doğu Kudüs'te..
    9. Gaziantep "Milli Mücadele" için koşacak
    10. Döviz kurları
    11. İstanbul'da organize suç örgütü..
    12. "Şimdilik Suriye'de kalıyoruz"
    13. Danimarka'da mülteciler hakkında..
    14. ‘Asım’ın Nesli’ için aralıksız çalışıyor
    15. CHP'li Ekrem İmamoğlu hakkında FETÖ..
    16. Bebek bezi satışı yüzde 32 arttı
    17. İran'ın Ahvaz kentinde 20 işçiye gözaltı
    18. Judo: Büyükler Türkiye Şampiyonası
    19. Milli Savunma Bakanı Akar, Pakistan'da
    20. Etna Yanardağı yine patladı! Görsel..
    Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın isimden açıklama geldi
    Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın isimden açıklama geldi
    Yunan kanalında Türkiye tartışması: Bundan nasıl korkmayalım!
    Yunan kanalında Türkiye tartışması: Bundan nasıl korkmayalım!
    ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
    ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
    Resmi Gazete'de yayımlandı! 50 kuruşa sorgu yapılacak
    Resmi Gazete'de yayımlandı! 50 kuruşa sorgu yapılacak
    Büyük küstahlık: Türkleri yerle bir ederiz
    Büyük küstahlık: Türkleri yerle bir ederiz

    Günün Karikatürü

    20 Aralık 2019
    Eski müstemlekeleri zannettiler... Afrikalı liderlerden sömürgeci Avrupa'ya tokat gibi cevap!
    Eski müstemlekeleri zannettiler... Afrikalı liderlerden sömürgeci Avrupa'ya tokat gibi cevap!
    Erbakan Hoca’dan ibretlik ayar: Böyle yaparsanız İstanbul da gider!
    Erbakan Hoca’dan ibretlik ayar: Böyle yaparsanız İstanbul da gider!