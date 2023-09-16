Rekorlar üst üste kırılıyor ama... Borsa yatırımcısı bunun cevabını bekliyor!

Borsa İstanbul son kapanış gününde genel olarak satıcılı seyretse de kapanışa doğru tepki alımları ön plana çıktı. Hisse senedi piyasasında pozitif kapanışın gelmesi dikkat çekti.

Bir önceki gün Avrupa Merkez Bankası (ECB) 25 baz puanlık faiz artırımına gitti. Bu, ECB'nin geçen yıl temmuz ayından faiz döngüsünde bu artış 10. faiz artırımı oldu ve Temmuz 2022’den bu yana toplamda 425 baz puan arttırım yapılmış oldu. Avrupa Merkez Bankası gecelik mevduat faizini yüzde 4'e, refinansman faizini yüzde 4.50'ye, marjinal fonlama faizini yüzde 4.75'e yükseltti.

Yükselen bir trend var

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), Borsa İstanbul'un, dünyadaki organize borsalar arasında 2022 yılında, dolar bazında yüzde 105 ile en fazla getiriyi sağlayan borsa olduğunu bildirmişti. Pay senedi işlem hacmi sıralamasında ise Borsa İstanbul, 2021 sonundaki 794 milyar dolarlık hacimle dünyada 20. Sırada yer alarak önemli bir etkinlik ortaya koymuştu.

Rekorlar kırılmıştı

Türkiye'de seçim belirsizliklerinin sona ermesi ve yeni ekonomi yönetimiyle birlikte uygulanmaya başlanan politikaların ardından "ralli" yaşayan BIST 100 endeksi, yıllık performans açısından 2023'te dünya çapında öne çıkan borsalar arasında zirvede yer aldı.Borsa İstanbul getiri arayışının öne çıktığı 2023'te 3 milyondan fazla yeni yatırımcının katılımıyla BIST 100 endeksinde rekor üzerine rekorlar kırıldı.

Peki BIST yatırımcısı ne yapmalı?

BİST, Türkiye'de 1985 yılında açıldı ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası olan adı 5 Nisan 2013 tarihinde "Borsa İstanbul" olarak değiştirildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ekonomistlerin değerlendirmesine göre BIST'ın sermaye piyasalarındaki ağırlığı artmaya devam ederken konjonktürün ılımlı seyriyle birlikte yeni rekorların gelmesi de kaçınılmaz. Türk ekonomisinde yönetimsel anlamda yeni bir sürecin ortaya koyduğu havanın uluslararası yatırımcılar tarafından da pozitif algılandığının altını çizen ekonomistler, yatırım anlamında da BIST hisselerinin kazandırmaya devam edeceğini ama bunun çok kısa vadede hisse sahipliği olarak değil orta ve uzun vadede düşünülmesi gerektiğine vurgu yapıyorlar.