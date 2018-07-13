Rekor satış! Juventus 520 bin tane sattı

İtalyanlar, Cristiano Ronaldo'yu aldıklarında büyük bir müşteri kitlesini de kendilerine çekeceklerini zaten biliyordu.

Real Madrid'in ayrılığı bildirmesinin ardından vakit kaybetmeyen Juventus, Ronaldo formalarını satışa koydu. 24 saatte alınan sonuç ise dikkat çekiciydi.

520 BİN FORMA

Bir günde 520 bin Ronaldo forması satıldı. Bunların 20 bini mağazalardan satılırken 500 bini ise online mağazalardan satıldı.