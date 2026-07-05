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Gündem Rekor kırıldı: Çakarlı sürücüye 786 bin TL ceza!
Gündem

Rekor kırıldı: Çakarlı sürücüye 786 bin TL ceza!

Yeniakit Publisher
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Rekor kırıldı: Çakarlı sürücüye 786 bin TL ceza!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çakarlı araçla trafikte seyreden ve polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz sürücüye rekor ceza kesildi. Sürücüye toplam 786 bin 784 TL idari para cezası uygulanırken, araç 90 gün süreyle trafikten men edildi.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, denetimi sırasında karşılaştıkları çakar tertibatı bulunan bir aracı durdurmak istedi. Ancak sürücü H.Ç., "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

10 kilometre süren kovalamacanın ardından yakalanan sürücünün aracında usulsüz çakar sistemi bulunduğu tespit edildi. Yapılan kontrollerde ayrıca H.Ç.'nin daha önce alkollü araç kullandığı gerekçesiyle sürücü belgesine el konulduğu ve bu nedenle ehliyetsiz olarak direksiyon başına geçtiği de belirlendi.

ARAÇ DA 90 GÜN BAĞLANDI

Sürücü H.Ç.'ye; çakarlı araç kullanmaktan 173 bin 392 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 200 bin TL, "dur" ihtarına uymamaktan 200 bin TL olmak üzere çeşitli ihlaller nedeniyle toplam 786 bin 784 TL idari para cezası kesildi.
Araç sahibine ise çakarlı aracı kullandırmaktan 173 bin 392 TL ve ehliyetsiz kişiye araç kullandırmaktan 40 bin TL olmak üzere ayrıca idari para cezası uygulandı.
Öte yandan, araç 90 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücü H.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.

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Yorumlar

Vedat 66

Oh Olsun Böyle Akıldan Noksan kişilere Az Bile sonuna Kadar Hak Ediyorlar. Allah Göstermesin Böyle sorumsuzlar Milletin Evlatlarını ve Canlı Hayvanlerın Canlarını Alıp Götürüyorlar Yapmış Oldukları Kazalarla. Allah Ülkemizi ve Toplumumuzu bu Sorumsuzlardan Temizlesin. Vesselam.
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