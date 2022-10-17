Rekor düzeyde bedava elektrik üretimi yapıldı! Enerji sorunu ortadan kalkacak

Ülkeler yenilenebilir enerjiye yönelse de, fosil yakıtlar halen elektrik üretiminde büyük rol oynuyor. Rüzgar mühendisliği şirketi Siemens Gamesa, SG 14-222 DD model türbin ile bir günde üretilen güç rekorunu kırdıklarını herkese duyurdu.

Yeni rekor kırıldı

İspanyol Gamesa ile Alman Siemens ortaklığıyla kurulan şirket, yenilenebilir enerji için ürün geliştiriyor. Dünyanın en büyük rüzgar türbinlerinden biri olan SG 14-222 DD, 24 saat içinde 359 MWh enerji üreterek rekor kırdı.

Dünyanın en büyüğü kabul ediliyor

SG 14-222 DD, GE tarafından üretilen Haliade-X türbinlerine yakın enerji üretmeyi başardı. Çin tarafından üretilen MingYang, 16 MW kapasite ile halen dünyanın en büyük rüzgar türbini olarak kabul ediliyor.

Power Boost teknolojisiyle 15 MW değere çıkabilen SG 14-222 DD’nin nominal değeri 14 MW. Üretilen türbin, 222 metre çapında rotor ve 108 metre uzunluğunda geri dönüştürülebilen B108 kanatlara sahip. Açıklanan verilere göre SG 14-222 DD, ortalama bir elektrikli aracın 1.8 milyon km yol kat etmesi için gereken enerjiyi sağlıyor.

Kasım 2021’de aktif edilen türbin, bir ay sonra elektrik üretmeye başladı. İlk olarak Danimarka’da test edilen SG 14-222 DD, yılda yaklaşık 18.000 haneye güç sağlayabilecek.

Siemens Gamesa, 1.4 GW Sofya açık deniz rüzgar enerjisi projesi için RWE’den sipariş aldıklarını açıkladı. İngiltere’nin kuzeydoğu kıyısından 195 km açıkta Kuzey Denizi’ndeki Dogger Bank’ta bulunan proje, şirketin amiral gemisi 14 MW Direct Drive açık deniz rüzgar türbininin kurulduğu ilk proje olacak.

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