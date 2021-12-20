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Ekonomi Rekabet'ten maya üreticilerine soruşturma
Ekonomi

Rekabet'ten maya üreticilerine soruşturma

Rekabet Kurulu, maya üretim ve dağıtımında faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında soruşturma açtı.

Yeniakit Publisher
2021-12-20 15:15:00 - 2021-12-20 15:18:14
Rekabet'ten maya üreticilerine soruşturma

Rekabet Kurumu, maya üretici ve dağıtıcılarına aralarında anlaşarak fiyat belirledikleri iddialarını yeterli bularak soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurumu tarafından, maya üretim ve dağıtımında faaliyet gösteren teşebbüslerin aralarında anlaşarak fiyat belirledikleri ve müşteri paylaştıkları yönündeki iddialardan yola çıkılarak elde edilen bulguların ciddi ve yeterli bulunması üzerine, söz konusu teşebbüsler hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.

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