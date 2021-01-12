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Ekonomi Rekabet Kurulu soruşturma başlattı
Ekonomi

Rekabet Kurulu soruşturma başlattı

Rekabet Kurulu’nca, Facebook ve WhatsApp hakkında resen soruşturma açılmasına karar verildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 10:45:00 -
Rekabet Kurulu soruşturma başlattı

Kurul’un, WhatsApp kullanıcılarına getirilen veri paylaşma zorunluluğuna ilişkin Facebook Inc, Facebook Ireland Ltd, WhatsApp Inc. ve WhatsApp LLC (hepsi birlikte Facebook olarak anılacak) hakkında, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un “hakim durumun kötüye kullanılması” başlıklı maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla resen soruşturma açtığı belirtildi. 

Son günlerde WhatsApp kullanıcılarına, “WhatsApp kullanım koşullarının ve gizlilik ilkesinin güncelleneceğine” ilişkin bilgilendirme yapıldığına işaret edilen açıklamada, “Söz konusu bilgilendirmede kullanıcıların WhatsApp’ı kullanmaya devam edebilmeleri için WhatsApp verilerinin Facebook şirketleri ile paylaşılmasına onay vermeleri gerektiği, aksi halde 8 Şubat 2021’den itibaren WhatsApp’ı kullanamayacakları belirtilmiştir. Bu haliyle güncelleme; daha fazla verinin Facebook tarafından toplanmasını, işlenmesini ve kullanılmasını içermektedir” ifadeleri kullanıldı. 

“Kurul’un, WhatsApp verilerinin paylaşılması zorunluluğunu durdurduğu” belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: “Alınan kararda ayrıca söz konusu uygulamaların soruşturma sonucunda alınacak nihai karara kadar ciddi ve telafi olunamayacak zararlar doğurma ihtimaline haiz olduğundan 4054 sayılı Kanun’un 9. maddesi çerçevesinde geçici tedbir alınması ve bu kapsamda Facebook’un Türkiye’de, WhatsApp kullanıcılarının verilerinin 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren başka hizmetler için kullanılmasına yönelik getirdiği koşulları durdurması ve bu koşulları kabul eden veya bilgilendirmeyi alarak kabul etmeyen tüm kullanıcılara Facebook’un veri paylaşımını içeren yeni koşulları durdurduğunu anılan tarihe kadar bildirmesi gerektiğine karar verilmiştir.”

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