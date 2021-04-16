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Ekonomi Rekabet Kurulu Google’a 296 milyon lira idari para cezası verdi
Ekonomi

Rekabet Kurulu Google’a 296 milyon lira idari para cezası verdi

Rekabet Kurulu, genel arama hizmetleri pazarında hakim durumunu kötüye kullanan Google’a ağır fatura çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 12:34:00 -
Rekabet Kurulu Google’a 296 milyon lira idari para cezası verdi

Kurul, Google Reklamcılık ve Pazarlama, Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ile Alphabet Inc. hakkında yürütülen soruşturmada tüm delilleri ve savunmaları dikkate alarak karar verdi. Rekabet Kurulu, Google’ın genel arama hizmetleri pazarında hakim durumda olduğuna hükmetti. Platformun rakip yerel arama sitelerinin Local Unit’e girişine engel olarak faaliyetlerinin zorlaştırılmasına yol açmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un ‘Hakim Durumun Kötüye Kullanılması’ başlıklı maddesini ihlal ettiği sonucuna vardı. Bu kapsamda kanunun ilgili maddeleri uyarınca 2020 mali yılı sonunda oluşan ve kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirleri üzerinden takdiren Google Reklamcılık ve Pazarlama Limited Şirketi, Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet’e müteselsilen 296 milyon 84 bin 899.49 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

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