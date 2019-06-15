Rejim, TSK’ya saldırıyı muhaliflere yıkıyor! Hama’daki Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) 10 numaralı gözlem noktasına saldırı düzenleyen Esed Rejimi, saldırıyı muhaliflere yıkmaya çalışıyor.

Göksel Çağlav Ankara İdlib gerginliği azaltma bölgesinde, Rusya ve Türkiye arabuluculuğunda sağlanan ateşkesi ihlal ederek Hama’daki Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) 10 numaralı gözlem noktasına saldırı düzenleyen Esed Rejimi, saldırıyı muhaliflere yıkmaya çalışıyor. Saldırının hemen ardından Milli Savunma Bakanlığı “Suriye rejim güçlerinin Zawiyah Dağı bölgesinde yer alan 10 numaralı Gözlem Noktamıza kasıtlı olduğu değerlendirilen 35 havan atışı ile bir saldırı gerçekleştirilmiştir” bilgisini paylaştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da “Saldırıların kasıtlı olduğunu düşünüyoruz, devam ederse gereğini yaparız” diyerek Esed rejimine gözdağı verdi. Rejime bağlı medya organları ise saldırıyı rejim güçlerinin düzenlemediğini belirterek, “TSK’nın gözlem noktalarına saldırıyı rejim güçleri değil, muhalif güçler gerçekleştirmiştir” ifadeleriyle saldırıların sorumluluğunu muhaliflerin üzerine yıkmaya çalıştılar.

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