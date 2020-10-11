Rejim ordusunun oyunu deşifre oldu

İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait bazı gözlem noktalarının etrafında düzenlenen protesto gösterilerinin arkasında Beşşar Esed rejimi askerlerinin olduğu belirlendi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Esed rejimine bağlı askerler, İdlib'de sağlanan barış ortamının akamete uğratılmasına yönelik pek çok girişimde bulunuyor.

Bunların içinde, rejim kontrolündeki bölgelerde kalan TSK'ya ait gözlem noktalarının etrafında düzenlenen gösterilerin de olduğu tespit edildi.

Gösteriye katılan ve bölge halkı olarak tanıtılan şahısların, kendi aralarında konuşurken "yüzbaşım" ya da "komutanım" gibi ifadeler kullandıkları belirlendi. Bölge halkı gibi davranan şahısların, Beşşar Esed rejimi ordusu subaylarının organize ettiği sivil kıyafet giymiş rejim askerleri olduğu bildirildi.

Güvenlik kaynakları, bahse konu eylemleri, bölge halkı üzerinde etkisini kaybeden ve çaresizlik içinde kalan Beşşar Esed rejiminin, algıyı değiştirme, barış ve huzur ortamını bozma, muhalif grupları göçe zorlama çabası olarak değerlendirdi.