  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rejim ordusunun oyunu deşifre oldu
Dünya

Rejim ordusunun oyunu deşifre oldu

İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait bazı gözlem noktalarının etrafında düzenlenen protesto gösterilerinin arkasında rejim askerlerinin olduğu tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 17:50:00 - 2020-10-11 17:54:47
Rejim ordusunun oyunu deşifre oldu

İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait bazı gözlem noktalarının etrafında düzenlenen protesto gösterilerinin arkasında Beşşar Esed rejimi askerlerinin olduğu belirlendi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Esed rejimine bağlı askerler, İdlib'de sağlanan barış ortamının akamete uğratılmasına yönelik pek çok girişimde bulunuyor.

Bunların içinde, rejim kontrolündeki bölgelerde kalan TSK'ya ait gözlem noktalarının etrafında düzenlenen gösterilerin de olduğu tespit edildi.

Gösteriye katılan ve bölge halkı olarak tanıtılan şahısların, kendi aralarında konuşurken "yüzbaşım" ya da "komutanım" gibi ifadeler kullandıkları belirlendi. Bölge halkı gibi davranan şahısların, Beşşar Esed rejimi ordusu subaylarının organize ettiği sivil kıyafet giymiş rejim askerleri olduğu bildirildi.

Güvenlik kaynakları, bahse konu eylemleri, bölge halkı üzerinde etkisini kaybeden ve çaresizlik içinde kalan Beşşar Esed rejiminin, algıyı değiştirme, barış ve huzur ortamını bozma, muhalif grupları göçe zorlama çabası olarak değerlendirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdullah Çiftçi’den canlı yayında olay sözler: Endonezya yakın zamanda karışacak
Gündem

Abdullah Çiftçi’den canlı yayında olay sözler: Endonezya yakın zamanda karışacak

Stratejist Abdullah Çiftçi, Kırgızistan'dan sonraki hedefin Endonezya olduğunu açıkladı. Abdullah Çiftçi, 'Endonezya fena karışacak' dedi...
PKK'ya şok! Çıkarılıyor
Dünya

PKK'ya şok! Çıkarılıyor

Türkiye'nin Pençe-Kartal operasyonundan sonra Irak merkezi hükümeti ve Kürt bölgesel yönetimi arasında imzalanan anlaşmaya göre terör örgütü..
Elektrikli otomobilde yeni atılım
Teknoloji

Elektrikli otomobilde yeni atılım

Mühendisler, elektrikli araçların dakikalar içinde şarj edilmesi olanağını gündeme getiren büyük bir ilerlemenin ardından, bataryaların "kas..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay