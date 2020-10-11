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Dünya Rejim Müftüsü Şevki Allam’a sert tepki! “Mısır'daki dini kurumların geldiği son nokta”
Dünya

Rejim Müftüsü Şevki Allam’a sert tepki! “Mısır'daki dini kurumların geldiği son nokta”

Mısır'ın en yüksek dini otoritesi olan Başmüftü Şevki Allam'ın Avrupa'daki 2. ve 3. nesil Müslümanların yaklaşık yüzde 50'sinin DEAŞ üyesi olduğu yönündeki iddialarını sert bir dille eleştiren Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreter Ali Muhyiddin el-Karadaği, “Bunlar, Mısır'daki dini kurumların geldiği noktayı ortaya koyuyor.” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 20:20:00 -
Rejim Müftüsü Şevki Allam’a sert tepki! “Mısır'daki dini kurumların geldiği son nokta”

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreter Ali Muhyiddin el-Karadaği, Mısır'ın en yüksek dini otoritesi olan Başmüftü Şevki Allam'ın Avrupa'daki Müslümanlarla ilgili yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

“Fetva vermeden önce takvalı olmak gerekir”

Karadaği, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, Allam'a hitaben, "Ey rejimin müftüsü, fetva vermeden önce takvalı olmak gerekir." ifadesini kullandı.

Mısır Müftüsü Allam'ın Avrupa'daki 2. ve 3. nesil Müslümanların yaklaşık yüzde 50'sinin DEAŞ üyesi olduğu yönündeki iddialarını sert bir dille eleştiren Karadaği, "Bu açıklamalar makul ve kabul edilebilir değil. Bunlar, Mısır'daki dini kurumların geldiği noktayı ortaya koyuyor." dedi.

-Şevki Allam

"Mısır'daki fetva makamı devletin aygıtına dönüştü"

Mısır'daki fetva makamının, devletin elindeki bir aygıta dönüştüğünü belirten Karadaği, Batı'daki Müslümanların siyasi tavır değil, fetva beklediğini, bu fetvaların da onların dinlerini muhafaza edecek ve yaşamlarını kolaylaştıracak tarzda olması gerektiğini kaydetti.

-Ali Muhyiddin el-Karadaği

İlk sırada Rusya var

Açıklamasında, Amerikan danışmanlık firması (Soufan) tarafından 2017'de yayımlanan bir rapora atıfta bulunan Karadaği, bu rapora göre, Suriye ve Irak'ta DEAŞ saflarında savaşan yabancılar arasında ilk sırayı Rusya'nın aldığını, onu sırasıyla Suudi Arabistan, Ürdün, Tunus ve Fransa'nın izlediğini vurguladı.

Karadaği, Müslümanların görevinin, aşırı sağcılara değil, Batı'da yaşayan din kardeşlerine destek olmak olduğunu sözlerine ekledi.

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