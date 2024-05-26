  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Reisi'yi kaybeden İran'da seçim süreci başladı
Dünya

Reisi'yi kaybeden İran'da seçim süreci başladı

Yeniakit Publisher
2024-05-26 23:46:00 - 2024-05-27 00:04:52
Reisi'yi kaybeden İran'da seçim süreci başladı

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında ölmesinden bir hafta sonra İran'da cumhurbaşkanlığı seçim süreci başladı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, bir kararname yayınlayarak seçim sürecinin başlatılması talimatını verdi.

Kararnamede, "Ayetullah Dr. İbrahim Reisi ve değerli arkadaşlarının şehadeti dolayısıyla taziyelerimizi sunarken anayasanın 131. maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanununun 38. ve 39. maddeleri kapsamında 14. Cumhurbaşkanlığı dönemi seçim sürecinin başlatılması kararı alındı." ifadesi kullanıldı.

Buna göre, ülke genelindeki valilik ve kaymakamlıklara 3 gün içinde kendi bölgelerinde seçim merkezlerinin kurulması ve yönetim kurullarının oluşturulması talimatı verildi.

Seçimler 28 Haziran'da yapılacak

Cumhurbaşkanı Reisi'nin 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmesinden sonra anayasaya göre, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in onayıyla Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir vekaleten cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmişti.

İran anayasasına göre, mevcut cumhurbaşkanının hayatını kaybetmesi durumunda yeni cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içinde seçilmesi amacıyla Meclis Başkanı, Yargı Erki Başkanı ve Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı'ndan oluşan kurulun gerekli düzenlemeleri yapması gerekiyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu doğrultuda yasama, yürütme ve yargı başkanları arasında 20 Mayıs'ta yapılan olağanüstü görüşmede, cumhurbaşkanı seçiminin 28 Haziran'da gerçekleştirilmesi kararı alınmıştı.

Seçimlerde aday olmak isteyenler, 30 Mayıs'ta başlamak üzere 5 gün süreyle İçişleri Bakanlığına adaylık başvurusunda bulunacak.

İran'da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyinin onayladığı adaylar arasından halk tarafından seçiliyor.

Şu ana kadar eski Sağlık Bakanı reformist Mesud Pezeşkiyan ile eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri muhafazakar Said Celili adaylık başvurusu yapacağını açıklamıştı.

İranlılar, Türkiye'ye karşı "Buna nasıl izin verilir?" diye kampanya başlattı! Gerçekten büyük rezalet
İranlılar, Türkiye'ye karşı "Buna nasıl izin verilir?" diye kampanya başlattı! Gerçekten büyük rezalet

Medya

İranlılar, Türkiye'ye karşı "Buna nasıl izin verilir?" diye kampanya başlattı! Gerçekten büyük rezalet

İran'ın Türkiye ile ilgili o çıkışı herkesi şok etmişti! "Bunun altında mutlaka başka bir şey var" diyerek açıkladı
İran'ın Türkiye ile ilgili o çıkışı herkesi şok etmişti! "Bunun altında mutlaka başka bir şey var" diyerek açıkladı

Medya

İran'ın Türkiye ile ilgili o çıkışı herkesi şok etmişti! "Bunun altında mutlaka başka bir şey var" diyerek açıkladı

Dünyayı sarsan helikopter kazasının ardından İran'la ilgili şok iddia: Bunu yapmaya hazırlanıyorlar
Dünyayı sarsan helikopter kazasının ardından İran'la ilgili şok iddia: Bunu yapmaya hazırlanıyorlar

Medya

Dünyayı sarsan helikopter kazasının ardından İran'la ilgili şok iddia: Bunu yapmaya hazırlanıyorlar

Türkiye, İran'la o adımı atacak mı? Tarihi bir olay gelişebilir
Türkiye, İran'la o adımı atacak mı? Tarihi bir olay gelişebilir

Medya

Türkiye, İran'la o adımı atacak mı? Tarihi bir olay gelişebilir

Biden’ın uykularını kaçıran gizli gerçekler! ABD’liler topun ağzında
Biden’ın uykularını kaçıran gizli gerçekler! ABD’liler topun ağzında

Dünya

Biden’ın uykularını kaçıran gizli gerçekler! ABD’liler topun ağzında

İran'da cumhurbaşkanlığına aday olan o isim, belli oldu!
İran'da cumhurbaşkanlığına aday olan o isim, belli oldu!

Dünya

İran'da cumhurbaşkanlığına aday olan o isim, belli oldu!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23