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Dünya Reisi'nin ölümünün ardından efsane isim harekete geçti
Dünya

Reisi'nin ölümünün ardından efsane isim harekete geçti

Yeniakit Publisher
2024-05-25 22:43:00 -
Reisi'nin ölümünün ardından efsane isim harekete geçti

İran'da daha önce adaylığı Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından veto edilen eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, 28 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olabilmek için harekete geçti.

Ahmedinejad, kendisinin aday olmasını isteyerek evinin önüne gelen destekçilerine hitap ettiği bir görüntüde, "Şartları değerlendiriyorum ve bugün hangi eylemin ülkenin, halkın ve bugünkü İran'ın çıkarına olduğunu ölçüyorum." dedi.

'SONUCU SİZLERE AKTARACAĞIM'

Ülkenin şartlarının hassas olduğunu belirten Ahmedinejad, "Sizlerin de buyurduğunuz üzere değerlendiriyorum ve sonucu sizlere açıklayacağım." ifadelerini kullandı.

ADAYLIĞI 2 KEZ VETO EDİLMİŞTİ

Ülkede 2005-2013 yılları arasında iki dönem görev yapan muhafazakar siyasetçi Ahmedinejad, 2017'de eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye karşı aday olmak istemiş ancak adaylığı reddedilmişti.
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Ahmedinejad'ın, 2021'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye karşı aday olma talebi yine Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından veto edilmişti.

SEÇİMLER 28 HAZİRAN'DA!

Reisi'nin 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmesinden sonra Anayasa'ya göre, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in onayıyla Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir vekaleten cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmişti.

İran Anayasası'na göre, mevcut cumhurbaşkanının hayatını kaybetmesi durumunda yeni cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içinde seçilmesi amacıyla Meclis Başkanı, Yargı Erki Başkanı ve Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı'ndan oluşan kurulun gerekli düzenlemeleri yapması gerekiyor.

Bu doğrultuda yasama, yürütme ve yargı başkanları arasında 20 Mayıs'ta yapılan olağanüstü görüşmede Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin 28 Haziran’da gerçekleştirilmesi kararı alınmıştı.

İran’da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyinin onayladığı adaylar arasından halk tarafından seçiliyor.

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Yorumlar

hidayet

ahmedinecat efsane mi imiş. bilmiyorduk. fenerde efsane başkan ali şen vardı.deri fabrikatoru.ali şen başkan fenerbahçe şampiyon. bir de şunu bilenler var mı ergenler. ne zaman molnar geliyöö, fenebağçesi şampiyönat oluyöö. bir de her belediye ve milletvekili seçiminde saadet üsküdarın bir nomerolu namzedi,bu seçimde de kendilerinden menkul namı ile efsane başkan yılmaaaz bayaaatt... havasını aldı ama müttefikleri mübarek (!) chplerinin dedetaş yoldaşı kazandı. oh.. türkmen kazanmadı ya. zevkten dört köşedirler herhal, müslüman saadetliler..

Gültekin

BU İRAN DEVLETİNİN İÇ İŞLERİ SORUNUDUR, HİÇ KİMSENİN NE MÜDAHALE, NEDE KARIŞMAYA VEYA YORUM YAPMAYA HAKKI VARDIR.
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