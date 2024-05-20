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Gündem Reisi ve beraberindekilerin ölmeden önceki son pozu!
Gündem

Reisi ve beraberindekilerin ölmeden önceki son pozu!

Yeniakit Publisher
2024-05-20 16:07:00 - 2024-05-20 16:49:15
Reisi ve beraberindekilerin ölmeden önceki son pozu!

İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve beraberindekilerin kaza yaptıkları helikoptere binmeden önce çekildikleri son fotoğraf servis edildi.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin hayatını kaybettiği helikopterin enkazına 15 saatlik çalışma sonrasında ulaşıldı.

Kazada Reisi ile birlikte Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim de hayatını kaybetti.

Azerbaycan'daki temaslarının sonunda Reisi ve beraberindekilerin, helikoptere binmeden hemen önce çektirdikleri fotoğraf servis edildi.

Reisi ve beraberindekilerin ölmeden önce çektirdikleri son fotoğrafları İran'da sosyal medya kullanıcıları tarafından en çok paylaşılanlar arasına girdi.
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