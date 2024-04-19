Reisi, İsrail saldırısının ardından ilk kez konuştu!

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İsrail'in saldırısının ardından ilk kez konuştu. Konuşmasında İsrail'in saldırısına değinmeyen Reisi'nin gündeminde İran'ın İsrail'e misillemesi "Gerçek Vaat Operasyonu" vardı.

Reisi, ''Gerçek Vaat Operasyonu, İslam Cumhuriyeti'nin otoritesini, savunma sistemlerimizin yeteneğini, halkımızın çelik iradesini ve devrime olan bağlılığını gösterdi. En büyük başarılardan biri de tüm halkın ve tüm siyasi eğilimlerin bu operasyonun gerekli, zorunlu olduğu ve aziz milletimizin gücünü ve otoritesini güçlendirdiği konusunda hemfikir olmasıdır." ifadelerini kullandı.

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