  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Erdoğan’ın katıldığı toplantılarda söz alan AK Partili isimler bunu söylemiş! Şamil Tayyar isyan etti: El insaf

İran’ı vuran İHA’lar İran’dan havalanmış! Peki İran’ı kim vurdu?

139 yıllık gıda devi iflas etti! Kovulan çalışanlar isyanda

Dernekte dehşet saçmıştı! Bağıra çağıra Kuytul’u tehdit etti! “Başını keserim”

CHP’li iBB Brezilya dizilerine dönmüş! Yok böyle rezillik... Danışman müdürden çocuk aldırdı, eşi İBB binasını bastı

Rusya'da Tu-22M3 bombardıman uçağı düştü

Bundan böyle e-Devlet’te emeklilik işlemlerinde yeni düzenleme

Milyonlar merakla bekliyordu! Hükümetten doğalgaz ve elektriğe zam açıklaması geldi

CHP'li başkanın kızına kıyak atama!

Ekrem’in İBB’sinin borcu 150 milyar
Gündem Reisi, İsrail saldırısının ardından ilk kez konuştu!
Gündem

Reisi, İsrail saldırısının ardından ilk kez konuştu!

Yeniakit Publisher
2024-04-19 15:17:00 -
Reisi, İsrail saldırısının ardından ilk kez konuştu!

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İsrail'in saldırısının ardından ilk kez konuştu. Ancak konuşmasında İsrail'in saldırısına doğrudan atıfta bulunmadı. Reisi'nin gündeminde, İran'ın İsrail'e karşı misillemesi olan "Gerçek Vaat Operasyonu" vardı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İsrail'in saldırısının ardından ilk kez konuştu. Konuşmasında İsrail'in saldırısına değinmeyen Reisi'nin gündeminde İran'ın İsrail'e misillemesi "Gerçek Vaat Operasyonu" vardı.

Reisi, ''Gerçek Vaat Operasyonu, İslam Cumhuriyeti'nin otoritesini, savunma sistemlerimizin yeteneğini, halkımızın çelik iradesini ve devrime olan bağlılığını gösterdi. En büyük başarılardan biri de tüm halkın ve tüm siyasi eğilimlerin bu operasyonun gerekli, zorunlu olduğu ve aziz milletimizin gücünü ve otoritesini güçlendirdiği konusunda hemfikir olmasıdır." ifadelerini kullandı.

İsrail'in İran'a saldırısı sonrası Türkiye'den çok kritik açıklama
İsrail'in İran'a saldırısı sonrası Türkiye'den çok kritik açıklama

Gündem

İsrail'in İran'a saldırısı sonrası Türkiye'den çok kritik açıklama


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mehmet Beyhan terör devletinin asıl amacını açıkladı! İsrail’in İran’a saldırmasının perde arkası
Mehmet Beyhan terör devletinin asıl amacını açıkladı! İsrail’in İran’a saldırmasının perde arkası

Gündem

Mehmet Beyhan terör devletinin asıl amacını açıkladı! İsrail’in İran’a saldırmasının perde arkası

Cumhurbaşkanı Erdoğan! İsrail farklı İran farklı şey diyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan! İsrail farklı İran farklı şey diyor

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan! İsrail farklı İran farklı şey diyor

Petrol ve altın fiyatları yükselişte!
Petrol ve altın fiyatları yükselişte!

Ekonomi

Petrol ve altın fiyatları yükselişte!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23