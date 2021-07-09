Reina'daki terör saldırısı için karar verildi!
İstinaf, Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'daki terör saldırısına ilişkin yerel mahkemece sanıklara verilen hapis cezalarını usul ve yasaya uygun buldu.
İstanbul Ortaköy'de bulunan Reina'da 2017 yılbaşı gecesinde DEAŞ terör örgütünce düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği katliamda flaş bir gelişmesi yaşandı.
Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında katil Abdulkadir Masharipov'un da aralarında olduğu 48 sanığa İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen hapis cezaları sanıklarca istinafa taşındı. İtirazı değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi, yerel mahkemece verilen kararı hukuka uygun bularak aynen onadı.