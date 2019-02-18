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Reina katliamı davasında tahliye kararı

Reina katliamı davasında yargılanan 39 tutuklu sanıktan 19'unun tahliyesine karar verildi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 22:18
Reina katliamı davasında tahliye kararı

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan duruşmada, ara karar açıklandı.

Mahkeme heyeti, Abdu Mehmet Aziz, Abdulkeremu Maımaıtıabudula, Abduweli Yasin, Adili Salimu, İslam Magomedov, Ali Maimaitimin, Aysha Mohammed, Dina Alaa Eıd Sayed Ahmed, Duolaıtı Maımaıtıaılı, Gulsaya Tlegenova, Khıkmatıllo Zokırov, Maıerdan Tuersun, Nurmuhammed Mamat, Olimjon Akhralov, Rakhnamo Zaıdzhankızı, Samed Ehed, Umıd Mırzaulugov, Yasin Mehmet ve Marhaba Abduloeva’nın, üzerilerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suçun vasfının değişme ihtimali, tutuklu kaldıkları süre, delillerin büyük oranda toplanmış olması ve delilleri karartma ihtimallerinin bulunmaması nedeniyle tahliyelerine karar verdi.

Firuze Kasım’ın yakalama emrinin beklenmesine hükmedildi

Tahliye edilen sanıklara yurt dışına çıkış yasağı koyan mahkeme, yakalamalı sanık Firuze Kasım’ın yakalama emrinin beklenmesine hükmetti.

Mahkeme, aralarında Abdulkadir Masharipov, eşi Zarina Nurullayeva ile imam nikahlı eşi Fransız vatandaşı Tene Traore’nın da aralarında bulunduğu 20 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 22:18
  1. İstanbul
  2. Reina katliamı davasında tahliye
  3. REİNA

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