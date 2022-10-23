Reha Muhtar, yatak odasını paylaşıp isyan etti!

Reha Muhtar ve eski eşi Deniz Uğur arasında sular durulmuyor. Geçtiğimiz günlerde eski eşi Reha Muhtar’ın kızlarına şiddet uyguladığını iddia ederek mahkemeye vuran Deniz Uğur, velayet davasını kazanmıştı.

Reha Muhtar son olarak hakkında çıkan iddialara karşı sosyal medya hesabından yatak odasını paylaştı.

Kadınlarla paralı ilişkiye girmediğini ifade eden Reha Muhtar, "İşte escort aldığım söylenen yatak odam. 13 yıldır yatak odamda sadece 3 çocuğumun anne ve babamın fotoğrafları var. 63 yıllık hayatımda 1 kez bile kadınlarla paralı ilişkiye girmedim. Hayasızlığın bu derecesi." dedi.

Ne olmuştu?

Reha Muhtar’ın kızına bağırdığı ses kaydının eski eşi Deniz Uğur tarafından yayınlanmasından sonra sosyal medya kullanıcıları, Reha Muhtar’ı linç etmişti.

Tepkilerin yanı sıra birçok kullanıcı, Reha Muhtar’ın ebeveynliğine yönelik eleştirilerde ve hakaretlerde bulundu.

Reha Muhtar kızının uyuşturucu kullanımından dolayı hastanede yatmış bir kişiyle internet üzerinden görüşmesi üzerine olayın yaşandığını açıklamıştı.

Reha Muhtar, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Benim oğlum ve kızım 7 yıl yasaklı maddelerin kullanıldığı renkli akvaryum balıklarının ısmarlandığı evde büyüdüler. Kızımın fazla dozdan uyuşturucu kullanıp hastaneye kaldırılan ‘Kabal’ isimli kullanıcıyla görüşmemesi için 5 dk süre verme hakkım ve sorumluluğum yok mu baba olarak?”