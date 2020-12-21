Kadınların pek çoğu regl dönemlerinde ağrı çeker. Söz konusu bu ağrılar bazı kadınların ayakta durmasını bile güçleştirir. Böyle ağrılarla boğuşan hanımlar, sancılarını bıçak gibi kesecek yollar arıyor. Peki, regl sancısının geçmesi için neler yapılır?

Regl sancısı nasıl geçer?

Regl sancısı çekerken sıcak işinizi bir hayli kolaylaştıracaktır. Sıcak bir banyo yapabilir ya da karnınızın üzerine sıcak su torbası koyabilirsiniz.

Lavanta ve ada çayı yağlarını bire bir ölçüyle karıştırıp yağı karnınıza sürerek masaj yapabilirsiniz. Esansiyel yağlar sancınızı bir hayli hafifletecektir.

Sağlıklı bir beden için su olmazsa olmazdır. Bu sebeple regl döneminde su tüketiminize dikkat etmelisiniz. Günlük 3 litre su içmeyi ihmal etmemelisiniz.

Güç olsa da egzersiz yapmak regl sancınızı bir hayli hafifletecektir. İlk dakikalarda zorlansanız da devam edin sonrasında rahatladığınızı fark edeceksiniz.

Regl sancısını hafifletmek için bitki çayı da içebilirsiniz. Zencefil. zerdeçal ve tarçın karışımı regl sancılarınızın düşmanı olacaktır.

Regl sancısını kesen çay tarifi

Malzemeler:

1 çay kaşığı zerdeçal

1 çay kaşığı zencefil

1 adet çubuk tarçın

Çay kaşığının ucuyla karabiber

Bal

Limon

Su

Öncelikle suyunuzu kaynatın.

Suyun içerisine zerdeçal, zencefil, karabiber ve tarçın ekleyin.

5-6 dakika çayın demlenmesini bekleyin.

Ardından çayınızı süzün.

Çayınızı bal ve limonla tatlandırıp içebilirsiniz.