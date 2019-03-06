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Regaip kandilinde oruç tutulur mu | 2019 kandil günleri ne zaman

Üç ayların habercisi olan, Ramazan-ı Şerif’in müjdecisi olan, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’nin gölgesine girildiğinin habercisi olan Regaip kandili ne zaman 2019? Regaip gecesi nedir? Regaib Kandili’nin önemi nedir? Regaib’in gecesini ve gündüzünü nasıl geçirmeli? Regaip kandilinde oruç tutulur mu? Regaip kandilinde oruç tutmak sevap mı?

06 Mart 2019 Çarşamba 07:55
Regaip kandilinde oruç tutulur mu | 2019 kandil günleri ne zaman

Üç ayların habercisi olan, Ramazan-ı Şerif’in müjdecisi olan, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’nin gölgesine girildiğinin habercisi olan Regaip kandili ne zaman 2019? Regaib gecesi nedir? Regaib Kandili’nin önemi nedir? Regaib’in gecesini ve gündüzünü nasıl geçirmeli? Regaip kandilinde oruç tutulur mu? Regaip kandilinde oruç tutmak sevap mı?

Recep ayı başlangıcı 2019. Recep ayının ilk Cuma gecesine Regaib gecesi denir. Bazı âlimlerin açıklamasına göre, Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- bu gece pek çok rûhânî ahvâl ve ikrâma kavuşmuş olmakla, Yüce Allâh’a şükür için on iki rekat namaz kılmıştır.

Regaip kandili anlamı. Peygamber Efendimiz’in -sallâllâhu aleyhi ve sellem- bu Regâib gecesinde, ana rahmine düşmüş olduğuna dâir olan bir rivâyet uygun görülmemektedir. Çünkü bu gece ile Hazret-i Peygamberimizin doğumu arasındaki zaman, bu hesaba aykırı düşmektedir. Üç aylar ne zaman. Ancak Hazret-i Âmine’nin, Peygamber Efendimiz’e hâmile kaldığını bu gece anlamış olması düşünülebilir. Sebep ne olursa olsun, bu gece pek mübârek bir gecedir. Zaten Regâib; istenilen, değeri çok olan, bağış, ihsân, ikrâm ve nefis şeyler demektir. “Râğibe” kelimesinin çoğuludur.

Regaip kandilinde oruç tutmanın önemi 

Peygamber Efendimiz “Bir kimse Recep ayında oruç tutsa, Allah Teâlâ tarafından üç türlü lütûf ve inâyete mazhâr olur. Bunlardan biri, Allah Teâlâ onun geçmiş günahlarının tümünü mağfiret eder. İkincisi, ondan sonraki hayatında da onu korur. Üçüncüsü, mahşer yerinde, susuzluktan emîn olur.” buyurduğunda, orada bulunanlardan bir yaşlı ve pîr-i fânî ayağa kalkıp;

“ -Yâ Rasûlallâh!.. Ben Recep ayının hepsini oruç tutamam” dediğinde,  Peygamber Efendimiz:

“Sen Receb ayının birinci, onbeşinci ve sonuncu günleri oruç tut, hepsini tutmuş sevâbına kavuşursun. Çünkü sevaplar, on misli yazılır. Fakat sen, Receb-i şerîf’in ilk Cum’a gecesinde gâfil olma ki melekler o geceye Regâip gecesi demişlerdir.Zira o gece, gecenin üçte biri geçtikten sonra göklerde ve yerde bir melek kalmaz, hepsi Ka’be-i Muazzama ve etrafında toplanırlar." Allah Teâlâ onların bu toplanmalarına muttalî olunca onlara hitâben: -Ey meleklerim, dilediğinizi benden isteyiniz!.. buyurur. Onlar, -Yâ Rabbi!.. İstediğimiz, Receb ayında oruç tutanları mağfiret etmendir, deyip isteklerini arz ederler. Allah Teâlâ: -Ben Receb ayında oruç tutanları mağfiret ettim, buyurur.” dedi. (Gunye 1/181-182) 

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 07:55
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