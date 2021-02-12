Regaip Kandili ne zaman 2021? Rahmet ve bereket gecesi olarak kabul edilen Regaib Kandili her sene Receb ayını ilk perşembesini cumaya bağlayan gece idrak ediliyor. Diyanet bu senenin hem kandil tarihlerini hem de üç ayların başlayacağı tarihini geçtiğimiz aylarda duyurmuştu. İşte Diyanet üç aylar takvimi...