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Yaşam Regaip Kandili ne zaman 2021?
Yaşam

Regaip Kandili ne zaman 2021?

Regaip Kandili ne zaman 2021? Rahmet ve bereket gecesi olarak kabul edilen Regaib Kandili her sene Receb ayını ilk perşembesini cumaya bağlayan gece idrak ediliyor. Diyanet bu senenin hem kandil tarihlerini hem de üç ayların başlayacağı tarihini geçtiğimiz aylarda duyurmuştu. İşte Diyanet üç aylar takvimi...

Yeniakit Publisher
2021-02-12 21:44:00 -
Regaip Kandili ne zaman 2021?

Üç aylar Recep ayıyla birlikte başlayacak ve Ramazan ayında tutulan oruçların ardından sona erecek. Senenin ilk kandili ise regaip kandili olacak. Peki Regaip Kandili ne zaman 2021? Regaip Kandili önemi nedir? İşte 2021 Diyanet takvimi

Regaip Kandili ne zaman 2021?

2021 yılının ilk kandili olan Regaip Kandili, 18 Şubat 2021 Perşembe günü tüm müslüman aleminde ibadet ile kutlanacak.

2021 KANDİL TARİHLERİ

Bu yıl idrak edilecek kandil tarihleri şu şekilde:

18 Şubat 2021 Regaib Kandili

10 Mart 2021 Mirac Kandili

27 Mart 2021 Berat Kandili

17 Ekim 2021 Mevlit Kandili

 

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