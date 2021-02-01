Regaip Kandili için tarih araştırmaları sürüyor. Klasik dinî kültürün yanı sıra tasavvuf geleneği ve kültüründe de diğer kandiller gibi önemli bir yere sahip olan Regaip Kandili, her yıl olduğu gibi bu yıl da ibadetler ve dualarla geçecek.

Regaip Kandili ne zaman?

Üç ayların habercisi olan Regaip Kandili 2021’in ilk kandili olacak.

3 aylar, 2021 yılında Receb ayının ilk günü olan 13 Şubat günü başlayacak.

3 ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 18 Şubat Perşembe gerçekleşecek.

Miraç Kandili 10 Mart günü, Berat Kandili ise 27 Mart günü idrak edilecek.

Ramazan ayı ise 13 Nisan'da başlayacak.