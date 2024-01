Regaip gecemiz mübarek olsun! İşte Regaip Kandili hakkında bilinmesi gerekenler

İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan, recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor.

Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelene regaip, hadis ve fıkıh literatüründe ise "bol sevap, mükafat, faziletli amel" anlamlarında kullanılıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, AA muhabirine, perşembe günü gün batımından cuma sabahına kadar Regaip gecesinin idrak edildiğini söyledi.

Bu gece tövbe, istiğfar ve dua etmenin önemine dikkati çeken Bozkurt, bu geceye özel herhangi bir namazın olmamasına karşın nafile namaz kılmanın çok hayırlı olduğunu dile getirdi.

Kandilde yakınları arama tavsiyesinde bulunan Bozkurt, "Bu gecede Kur'an-ı Kerim okunur, nafile namazlar kılınır. Gündüz de sağlığımız el veriyorsa nafile oruç tutabiliriz." ifadesini kullandı.

İslam kaynaklarında, Abdullah bin Ömer'in rivayeti ve İmam Şafii'nin aktardığına göre, recep ayının ilk gecesi, cuma geceleri, şaban ayının 15'inci ile ramazan ve kurban bayramlarının gecelerinde yapılan duaların geri çevrilmediği belirtiliyor.

Regaip kandili namazı nasıl kılınır?

Regaip kandilinde kılınacak olan namaza nasıl niyet edilmesi gerektiği, namazın kaç rekat kılınacağı araştırılmaya başlandı.

Regaip kandili namazı nasıl kılınır? Regaip kandili nasıl niyet edilir?

Enes bin Malik (Radıyallahu anh) rivayetine göre Peygamber Efendimiz (SAV) şöyle buyurmuştur:

"Recep ayının ilk perşembe günü her kim oruç tutarsa sonra da o günün akşamı yani cuma gecesi akşamla-yatsı arasında on iki rekat namaz kılar, her bir rekatında bir fatiha suresi, üç kadir suresi, on iki ihlas suresi okur ve her iki rekatta selam verir bu namazı kıldıktan sonra bana şu salatı yetmiş kere okur: "Allahuümme salli ala Muhammedinin-Nebiyyi'l ümmiyyi ve âlihi ve selim" Bundan sonra secde yapar ve secdede şu tesbihi ve tekdisi yetmiş kere "Sübbûhün Kuddûsin Rabbul'l melaiketi ve'r-ruh" secdeden başını kaldırır şu dualı yetmiş kere okur: Rabbiğfir verham ve tecavez amma te'lem, Feinneke Azizü'l A'zam.

Bundan sonra ikinci bir secde daha yapar. Birinci secdede okuduğunun aynısını okur. Daha sonra secdede ne dileği var ise Allah'tan diler.

Efendimiz şöyle buyururdu: Canımı kudret elinde tutan Allah Teâla'ya yemin ederim ki. kadın ve erkek her kim bu namazı kılar ise Allah Teâla O'nun bütün günahlarını mağfiret eder. İsterse O'nun günahları deniz köpüğü, kumların sayısı ve dağların yağmurların damlaları veya ağaçların yaprakların kadar olsun. Ve o kimse, kendi yakınlarından yedi yüz kişiye kıyamet günü şefaatçi olur. Kabre girdiği ilk gece, bu namazın sevabı tatlı dille, güler yüzle kendine gelir. Ona şöyle der:

-Ey sevgili! Sevin! Bütün zorluklardan muhakkak kurtulun. O kimse bu gelene sorar:

-Sen kimsin?

Vallahi senin yüzünden daha güzel yüzlü birini hiç görmedim. Senden daha tatlı konuşanı da hiç dinlemedim. Senin kokundan daha güzel kokulu birini de koklamadım. Ona şöyle der:

-Ey sevgili! Ben senin bir namazının sevabıyım. Falan sene recep ayının şu gecesinde o namazı kılmıştın. Bu gece sana geldim ki arkadaşın olayım. Yalnızlığını gidereyim ve her ne ihtiyacın varsa onu göreyim. KIyamet günü sura üfürüldüğü zaman kıyamet günü toplanılan arasat meydanında sana başının üstünde gölgelik edeceğim. Artık sevin. Yüce Mevla'dan sana gelecek hayır hiç eksik olmayacak.

Regaip kandilinde ne yapılır? Recep ayında çekilecek tesbihler hangileri?

Bu mübarek gün ve geceyi ibadetlerle geçirmek isteyenler ‘Regaip kandilinde hangi ibadetler yapılır hangi tesbihler çekilir?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kandil geceleri yapılmasını tavsiye ettiği ibadetler şöyledir:

Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizî, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur’an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler. Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), “Şaban’ın ortasında (yani berat gecesinde) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…’ der.” (İbn Mâce, İkâmetü’s-Salat, 191) buyurmuştur.

Regaip Kandili’ni oruçlu geçirmek önemlidir. Akşam namazı ile yatsı namazı arasında 12 rekatlık regaip kandili namazının kılınması tavsiye edilir. Ayrıca bu gecede Kur'ân-ı Kerim okunmalı; teheccüd namazı kılınmalı ve bolca zikir yapılmalıdır.

Recep ayında çekilecek tesbihler hangileri?

1.gün 1000 defa YA RAHMAN

2.gün 1000 defa YA RAHiM

3.gün1000 defa YA SELAM

4.gün 1000 defa YA MÜMiN

5.gün 1000 defa YA CEBBAR

6.gün 1000 defa YA MÜTEKEBBiR

7.gün 1000 defa YA BARi

8.gün 1000 defa YA KAHHAR

9.gün 1000 defa YA FETTAH

10.gün 1000 defa YA KABiD

11.gün 1000 defa YA HAFiD

12.gün 1000 defa YA BASiR

13.gün 1000 defa YA GAFUR

14.gün 1000 defa YA ALiYY

15.gün 1000 defa YA CELiL

16.gün 1000 defa YA BAiS

17.gün 1000 defa YA HAKK

18.gün 1000 defa YA METiN

19.gün 1000 defa YA HAMiD

20.gün 1000 defa YA ZAHiR

21.gün 1000 defa YA BERR

22.gün 1000 defa YA RAUF

23.gün 1000 defa YA MALiKÜL MÜLK

24.gün 1000 defa YA MUKSiT

25.gün 1000 defa YA GANiYY

26.gün 1000 defa YA MUGNi

27.gün 1000 defa YA NAFi

28.gün 1000 defa YA HADi

29.gün 1000 defa YA BEDi

30.gün 1000 defa YA VARiS okunur.

