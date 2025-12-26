Regaib Kandili Programına Yoğun İlgi

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği geceye konuşmacı olarak İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve televizyon programcısı Prof. Dr. Mustafa Karataş katıldı.

Çorum İl Müftülüğü Tasavvuf Musikisi Korosu tarafından gerçekleştirilen tasavvuf musikisi konserinin ardından sahneye çıkan Prof. Dr. Mustafa Karataş, sohbetinde Peygamber Efendimizin hayatından örnekler vererek Regaib Kandili’nin manevi anlamı ve önemi üzerine değerlendirmelerde bulundu. Kur’an-ı Kerim ve hadislerden aktardığı örneklerle katılımcılara hitap eden Karataş, Regaib Gecesi’nin affın, rahmetin ve bereketin kapılarının açıldığı müstesna zamanlardan biri olduğunu ifade etti. Bu gecelerin kişinin kendisiyle muhasebe yapması, gönlünü arındırması ve kırgınlıkların giderilmesi adına önemli fırsatlar sunduğunu vurguladı.

Program, tövbe, istiğfar ve dualarla sona erdi. Konuşmasında Çorum’a da değinen Prof. Dr. Mustafa Karataş, şehre en son yaklaşık 40 yıl önce geldiğini belirterek Çorum’un büyük bir değişim ve gelişim gösterdiğini, modern bir şehir hâline geldiğini dile getirdi. Başkan Aşgın’a davetinden ve şehre kazandırdığı hizmetlerden dolayı teşekkür eden Karataş, ayrıca Çorum’un yöresel lezzetlerinden övgüyle bahsetti.

Gecenin sonunda Prof. Dr. Mustafa Karataş’a, Çorum Valisi Ali Çalgan ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın tarafından çiçek ve hediye takdim edildi.