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Yerel Refüje dalan sürücü camdan fırladı, araç alev topuna döndü
Yerel

Refüje dalan sürücü camdan fırladı, araç alev topuna döndü

Yeniakit Publisher
2024-09-22 06:04:00 - 2024-09-22 06:10:04

Bursa'da yol ayrımını karıştıran ticari araç sürücüsü refüjdeki direğe çarptı. Kazanın etkisiyle sürücü araçtan fırlarken, dumanların yükseldiği araç alev alev yandı.

Kaza 03.00 sıralarında merkez, Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hamza D. (26) idaresindeki 16 YBG 29 plakalı ticari aracıyla seyir halindeyken, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı istikametine dönmek istedi.

Fakat hızlı gelen sürücü kararsız kalınca virajı alamayıp direğe çarptı. Kazanın ektisiyle ön camdan fırlayan sürücü yaralanırken, dumanların yükseldiği araç alev alev yandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araç söndürülürken yaralı genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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