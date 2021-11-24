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Kadın - Aile Reflü şikayetlerini azaltan yiyecek ve içecekler
Kadın - Aile

Reflü şikayetlerini azaltan yiyecek ve içecekler

Reflü, mide içeriğinin, yukarıya doğru yemek borusuna geri kaçmasıdır.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 16:19:00 - 2021-11-24 16:27:07
Reflü şikayetlerini azaltan yiyecek ve içecekler

Reflü bazen yemek borusunun arkasındaki yanmanın yanı sıra ağza gıdaların ve acı suyun gelmesidir.

Reflü belirtileri nelerdir

Reflü hastalarında ağıza acı su gelmesi, göğüs ağrısı, midede ekşime,mide yanma, yutma güçlüğü, öksürük ve ses kısıklığı gibi yaşam kalitesini düşüren sorunlar görülmektedir. Tedavi edilmediği takdirde reflü yemek borusunda iltihap, ülser, kanama, darlık, Baret Özofagus  gibi ciddi sorunlara yol açabilir.

Reflü şikayetlerini azaltan yiyecek ve içecekler:

  • Havuç
  • Elma
  • Muz
  • Brokoli
  • Fasulye
  • Kantaron yağı
  • Papatya çayı
  • Peynir
  • Liften zengin gıdalar

Reflüden korunmak için öneriler

Doğal ürünler tercih edilmelidir. Öğün saatleri düzenli olmalı, öğünler atlanmamalı, akşam öğünleri biraz hafif olmalı ve geç saatlere kalmamalıdır. Yemekten sonraki 3 saat içinde uzanıp yatılmamalı, yatmadan önce midemizin yediklerimizi hazmetmesi için beklenmelidir. Reflü yatağı pozisyonu mide asitinin kaçışını engeller.

Mide yanmasını en hızlı ne geçirir?

Mide yanması şikayeti temelde mide ile ilişkili rahatsızlıkların seyrinde görülse de başka sağlık sorunları da midede yanmaya yol açabilir.

1 bardak su ekleyeceğiniz 1 çay kaşığı karbonat midedeki hidroklorik asidin etkisini azaltarak yanmanıza iyi gelecektir. Yemek yedikten hemen sonra içeceğiniz papatya ve meyan kökü çayı gıda asitlerini engelleyerek midede yanma oluşumunu engelleyecektir. Kekik çayı ise sindirimi kolaylaştırarak mideyi rahatlatır.

Mide şişkinliğine ne iyi gelir?

Melisa çayı: Limonlu su önerisine ek olarak melisa çayının da şişliklerde oldukça etkili olur. Aynı zamanda her sabah bir fincan yoğurt suyu içilmesinin de iyi gelir.

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