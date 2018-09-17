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Reflü nedir?

Reflüyü ve reflüye sebep olan etkenleri sizler için araştırdık...

17 Eylül 2018 Pazartesi 17:07
Reflü nedir?

Biz yutkunduğumuzda yılanın hareketlerine benzer bir şekilde lokma kıvrılarak yemek borusundan aşağı iniyor. Aşağı inerken, kapakçık açılıyor ve yiyeceklerin buradan geçmesinden sonra kapanıyor. Hasta olduğunda bu bölüm yemek yenilmese de kendiliğinden açılıyor. Midemiz ağzımıza doğru püskürüyor..
İşte buna “Reflü” deniyor. Yemek yedikten sonra, mide asidinin yemek borusuna püskürmesi ve bu bölgenin tahriş olmasıyla ortaya çıkan bir hastalık. Peki kapakçığın hastalanmasının sebebi neler?

●Hızlı yemek yemek 

● Yüksek yağ ve karbonhidratlı besinler tüketmek

● Dar giyinmek

● Yemek yedikten hemen sonra yatmak

● Şişmanlık

● Yemekten sonra spor yapmak

● Çikolata, susamlı yiyecekler, portakal, kuruyemiş, patates cipsi, sigara, alkol, kahve.. Bunların bırakılması gerekiyor.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 17:07
  1. reflü
  2. reflüye sebep olan şeyler

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