Reflü kronik hastalık mı? Yoğurt reflüye iyi gelir mi?

Reflü insanlar arasında yaygın olan bir sorundur. Üst göğüs kısmında ve boğazda çoğu zaman yanma hissi sebep olduğundan boğazındaki asit veya acı içerikleri ağzınızdan çıkabilir. Bu sorun özellikle yemekten sonra insanları her daim rahatsız eder ve huzursuz bir yaşama yaşamayı sağlar.

Reflü kronik hastalık mı?

Hastalığı oluşturan asıl bozukluk, yemek borusu ve mide arasında sıkılaşmış kaslardan oluşan yapının (sfinkter) gevşemesiyle mide asidinin yemek borusuna kaçmasıdır. Gastroözofagial Reflü Hastalığı (GÖRH) kronik bir hastalıktır.

Yoğurt reflüye iyi gelir mi?

Yapılan çalışmalar sonucunda reflüye yoğurtun asit reflüsüne veya mide ekşimesi için zamanla doğal bir çare olduğu kanıtlanmıştır. Yoğurda pastörize, homojenleştirilmiş, ılık süt için bir başlatıcı veya ‘bakteri kültürü’ ekleyerek yapılır. Yoğurdun tamamen yağsız olanları insanları insanların midesine dokunabilmektedir. Bunun için reflüye yoğurt iyi gelir mi sorunun cevabı olarak pH seviyesi yüksek ve belli yağ oranına sahip olanı tüketmek gerekiyor olarak verilebilir. Düzenli tüketim yapıldığında ve beslenme içine katıldığında faydalı olacaktır.

Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ersin Borazan Reflü hastalığı ve Anti Reflü Cerrahisi hakkında bilgiler verdi.

Sindirim sistemindeki gıdaların hareket yönü ağızdan yemek borusuna, oradan da mideye ve sonrasında bağırsaklara doğru olduğunu belirten Doç. Dr. Borazan, Reflü hastalığının mide içeriğinin herhangi bir zorlama olmaksızın geriye doğru, yani yemek borusuna kaçması olduğunu belirtti. Bunun yanında Reflü hastalığının mide içeriğinin diyafram açıklığından yemek borusuna doğru geri kaçması sonucu ortaya çıkan semptomlarla kendini gösterdiğinin de altını çizdi.

Doç. Dr. Ersin Borazan, ‘’Reflü hastalığında öne çıkan belirtiler genellikle, Mide ekşimesi, mide içeriğinin ağıza gelmesi, geğirme, göğüste yanma, yutma güçlüğü, ses kısıklığı, öksürük en sık karşılaştığımız şikayetlerdir. Reflü, uzun süre tedavi edilmezse yemek borusunda hasara yol açar. Hastalarımız daha ileri durumlarda barrett özofagus denilen kanser riski ile karşılaşılabilmektedir. Özellikle çeşitli diyet ve yaşam önerilerine, ilaç tedavilerine yanıt vermeyen hastalarda ve mide fıtığının eşlik ettiği hastalarda en konforlu, sonuç odaklı ve yüz güldüren yöntem Laparoskopik Reflü cerrahisidir. İleri düzey cerrahi tekniklerin uygulanabildiği hastanemizde tecrübeli Cerrahi kadromuzla bu hastalığa kalıcı çözüm sunmaktayız. Bu ameliyat yöntemi ortalama 45 dakikayla 1 saat gibi bir süreyi kapsamaktadır. Anti Reflü Cerrahisi, kapalı teknik ile yapılmaktadır. Karın içinden mide ile yemek borusu alt ucunun tıkanmayacak şekilde daraltılarak gerçekleştirilmektedir. Anti reflü cerrahisi ileri laparoskopik tecrübe ve yetenek gerektiren özenle yapılması gereken bir ameliyattır’’ dedi.