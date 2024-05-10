Refah'a operasyon başlatan İsrail Gazze'de de katliamı sürdürüyor! Korkunç bilanço
Katil İsrail’in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’de başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin sayısı 34 bin 943’e, yaralananların sayısı 78 bin 572’ye yükseldi.
Hamas'ın ateşkes teklifini kabul etmesine karşın Reha'a operasyon başlatan siyonistler, Gazze Şeridi’nde de saldırılarını sürdürüyor.
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte gerçekleştirilen 6 saldırıda 39 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 58 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.
Bölgede 217 gündür devam eden saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, can kaybının 34 bin 943’e, yaralı sayısının da 78 bin 572’ye yükseldiği kaydedildi.
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