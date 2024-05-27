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Gündem Refah katliamından korkunç görüntüler! Refah ateşler içinde, yüzlerce masumun yanarak şehit olduğu konuşuluyor
Gündem

Refah katliamından korkunç görüntüler! Refah ateşler içinde, yüzlerce masumun yanarak şehit olduğu konuşuluyor

Yeniakit Publisher
2024-05-27 09:03:00 -

İsrail ordusunun, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıda en az 40 Filistinli hayatını kaybetti. Şehit sayısının daha fazla olabileceği konuşuluyor. Olay yerinden korkunç görüntüler geliyor.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Refah'ın kuzeybatısında Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) depolarının bulunduğu bölgenin yakınında yaşayan yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombaladı.

KAMPTAKİ ÇOK SAYIDA ÇADIR YANDI!

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada da sağlık ekiplerinin aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıdaki Filistinlinin cenazesi ile yaralıyı hastanelere götürdüğü belirtildi.

Görgü tanıkları, "İsrail ordusunun bombardımanı kamptaki çok sayıda çadırın yıkılmasına ve yanmasına neden oldu. Bu kamp, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşadığı Refah kentinde İsrail ordusunun boşaltılmasını istediği bölgede yer almıyor." dedi.


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Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtti.

KAYIPLARI ARAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail savaş uçaklarının Refah kentinin kuzeybatısında yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı kampı acımasızca bombalaması sonucu çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti ve yaralandı. Kayıpları arama çalışmaları sürüyor." ifadeleri kullanıldı.

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Yorumlar

Şeyh Şamil bu

Lafın çoktan bittiği hâttâ insaflı Müslüman olmayanların bile milyonlarcasını protesto canla başla edip karşı durduğu bir yerde 2 miyar Müslüman ve onların kukla işe yaramaz liderleri nerede? Cesaretiniz yoksa yanıyorsa dünya menfaatlerinden bırakın biz gidelim.

İslam dünyası

Aşşağılık siyonitler kafir ve zalim..Bunca katliam ve soykırıma rağmen ya İslam dünyası???
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