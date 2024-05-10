Refah Kapısı'nın işgaliyle yüzlerce prematüre bebeğin hayatı riske girdi!
Siyonist İsrail'in Refah Kapısı'nı işgal etmesiyle birlikte yüzlerce prematüre bebeğin hayatı riske girdi.
Hamas'ın ateşkesi kabul etmesine karşın Refah'a kara operasyonu başlatan İsrail'in Refah Kapısı'nı işgal etmesi, Gazze'deki hastanelerde tedavi gören bebeklerin hayatını tehlikeye attı.
Hastanelerde cihaza bağlı yüzlerce prematüre bebek ‘yetersiz elektrik’ ve ‘yetersiz beslenme’ nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya kaldı.
Refah Kapısı’nın işgal edilmesi sonrası Gazze’ye giren yardımlar kesildi. Hastanelerin acil yakıt, ilaç ve gıdaya ihtiyacı olduğu belirtildi.
Bölgeden gelen görüntüler izleyenlerin içini sızlattı.
Medya
ÖNE ÇIKAN VİDEO
ABD’den sinsi tezgah! Bu hamleyi yapacaklar! Geçmişte Irak’ın işgalinde oynanan oyunun aynısı şimdi Gazze’de oynanıyor