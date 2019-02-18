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Reel ve Finans sektörü Malatya’da buluştu

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsasının ev sahipliğinde düzenlenen ’Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı’na katılan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Türkiye bu tümseği aşacak" dedi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 16:59
Reel ve Finans sektörü Malatya’da buluştu

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsasının ev sahipliğinde düzenlenen ’Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı’na katılan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Türkiye bu tümseği aşacak" dedi.


Türkiye Bankalar Birliği ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından organize edilen, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, Fırat Kalkınma Ajansı ile Malatya Ticaret Borsası ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantı öncesi TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile TBB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın gazetecilere açıklamalarda bulundu. Hisarcıklıoğlu, "Biz diyoruz ki Türk özel sektör olarak, Türkiye bu tümseği aşacak yolumuza devam edeceğiz” dedi.


Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin en büyük iki kamu bankasının genel müdürleriyle birlikte reel sektörle bir araya geldiklerini belirterek, “Bizlere bu imkanı veren Türkiye Bankalar Birliği Başkanımız, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Genel Müdürümüz Hüseyin Aydın’a, Halk Bankası Genel Müdürümüz Osman Arslan’a teşekkür ediyoruz. Bu toplantı için gerek Malatya Ticaret ve Sanayi Odamız gerekse de Malatya Ticaret Borsamız ev sahipliği yapmaktadırlar" ifadelerine yer verdi.


Malatya’da bir ilki gerçekleştirdiklerini ifade eden Hisarcıkoloğlu, “Sıkıntılarımız, dertlerimiz ne üyelerimizle bunları konuşacağız. Özellikle Malatya’nın yanı sıra Erzincan, Tunceli, Elazığ, Adıyaman, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Şanlıurfa, Muş ve Bingöl’den iş insanlarımızda buradalar. Son 25 yılda buna benzer sıkıntıların hepsini sıkıntısızca atlattık. Biz diyoruz ki Türk özel sektör olarak; Türkiye bu tümseği aşacak, yolumuza devam edeceğiz. Daha hızlı gideceğiz. Türkiye’nin temelleri sağlam, hepimiz Türkiye için varız" şeklinde konuştu.


Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın ise TOBB başkanıyla birlikte Türkiye’yi baştan aşağı dolaştıklarını ve çok güzel gelişmelerin olduğunu dile getirerek, "Ama Malatya’ya özel bir ayrıcalık yaptık. Bir kez daha geldik. Aslında yakın bir tarihte birlikte olmuştuk. Bugün ki toplantının hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Türkiye’nin iki önemli bankasını temsilen üreticimizin, üretenin, imalatçının ve ihracatçının yanında olacağız. Bire bir görüşmelerde yapacağız" diye konuştu.


Toplantıya Malatya Valisi Aydın Baruş, Gümrük ve Ticaret Eski Bakanı Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, oda ve borsa başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle çok sayıda iş insanı katıldı.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 16:59
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