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Seçim 2019 Sayfası

Reel kesimde toparlanma sürüyor

Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), nisanda bir önceki aya göre 3,4 puan artarak 105,5 seviyesine yükseldi.

25 Nisan 2019 Perşembe 11:37
Reel kesimde toparlanma sürüyor

Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), nisanda bir önceki aya göre 3,4 puan artarak 105,5 seviyesine yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından nisan ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı. Buna göre, RKGE nisanda bir önceki aya göre 3,4 puan artarak 102,1 seviyesinden 105,5’e yükseldi. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde RKGE’yi, “son üç aydaki toplam sipariş miktarı”, “mevcutta bulunan toplam sipariş miktarı ile mamul mal stoku”, “gelecek üç aya yönelik ihracat sipariş miktarı ve üretim hacmi” değerlendirmeleri artış yönünde etkiledi.

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 11:37
  1. Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE)
  2. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
  3. İktisadi Yönelim İstatistikleri
  4. Reel Kesim Güven Endeksi

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