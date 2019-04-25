Reel kesimde toparlanma sürüyor

Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), nisanda bir önceki aya göre 3,4 puan artarak 105,5 seviyesine yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından nisan ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı. Buna göre, RKGE nisanda bir önceki aya göre 3,4 puan artarak 102,1 seviyesinden 105,5’e yükseldi. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde RKGE’yi, “son üç aydaki toplam sipariş miktarı”, “mevcutta bulunan toplam sipariş miktarı ile mamul mal stoku”, “gelecek üç aya yönelik ihracat sipariş miktarı ve üretim hacmi” değerlendirmeleri artış yönünde etkiledi.