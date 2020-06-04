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Ekonomi

Reel efektif döviz kuru endeksi mayısta geriledi

Yeniakit Publisher
2020-06-04 15:09:04 -
Reel efektif döviz kuru endeksi mayısta geriledi

İSTANBUL (AA) - Reel efektif döviz kuru endeksi, mayısta TÜFE bazında 0,58 puan azalarak 68,6'ya düştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında mayıs ayında bir önceki aya kıyasla 0,58 puan azalışla 68,6'ya indi. Endeks, Nisan 2020'de 69,18 düzeyinde bulunuyordu.

Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de aynı dönemde 0,34 puan azalarak 76,58'den 76,24'e geriledi.

Türk lirasının değeri, mayısta 2019'un aynı ayına göre TÜFE bazında 1,35 puan, Yİ-ÜFE bazında ise 1,86 puan azaldı.

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