Redmi'nin yeni akıllı telefonu 1 dakika içinde 100 bin adet satıldı
Çinli akllı telefon üreticisi Redmi'nin yeni akıllı telefon modeli K30S Ultra, satışa çıktığı ilk 1 dakika içerisinde 100 bin adet sattı.
Çin merkezli dev akıllı telefon üreticisi Redmi'nin geçtiğimiz günlerde tanıttığı yeni akıllı telefonu K30S Ultra dikkat çeken özellikleriyle birlikte satışa sunuldu. Xiaomi Başkan Yardımcısı ve Akıllı Telefon Departmanı Başkanı Zeng Xuezhong, Kasım kampanyası nedeniyle indirimli fiyattan satışa sunulan telefonun sadece 1 dakika içerisinde 100 bin adetten fazla satıldığını açıkladı.
Redmi K30S Ultra, 1 Kasım'la birlikte başlayan Double Eleven etkinlikleri kapsamında 2.599 yuan yerine 2.299 yuanlık indirimli fiyatla satışa sunuldu.
Telefon, 144 Hz LCD bir ekranla geldi. 6,67 inç büyüklüğündeki bu ekranda Full HD+ çözünürlük sunan yeni telefon, LPDDR5 bellek ve UFS 3.1 flaş depolama desteğine de sahip olmasıyla birlikte dikkat çekmeyi başardı.
Redmi K30S Ultra, ön tarafındaki 20 Megapiksel ön kamera; arka tarafındaki 64 Megapiksel ana kamera, 13 Megapiksel ultra geniş açılı kamera, 5 Megapiksel makro kamera olmak üzere üçlü kamera kurulumuyla birlikte kullanıcılarının karşısına çıktı.
Gücünü Qualcomm Snapdragon 865 işlemcisinden alan telefonun batarya kapasitesi ise 33 W hızlı şarj destekli 5.000 mAh olarak açıklandı.