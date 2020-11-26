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Teknoloji Redmi Note 9 Pro 5G resmen tanıtıldı! İşte özellikleri
Teknoloji

Redmi Note 9 Pro 5G resmen tanıtıldı! İşte özellikleri

Akıllı telefon üreticisi Redmi, özellikleriyle dikkat çeken yeni akıllı telefon modeli Redmi Note 9 Pro 5G'nin tanıtımını gerçekleştirdi. İşte özellikleri...

Yeniakit Publisher
2020-11-26 21:19:00 -
Redmi Note 9 Pro 5G resmen tanıtıldı! İşte özellikleri

Xiaomi destekli dev akıllı telefon üreticisi Redmi, orta segment yeni akıllı telefon modeli Redmi Note 9 Pro 5G'yi tanıttı. Yeni telefon, özellikle 108 Megapiksel kamerasıyla dikkat çekti. Peki yeni telefon kullanıcılara neler sunacak? İşte Redmi Note 9 Pro 5G'nin özellikleri...

Redmi Note 9 Pro 5G, 6,67 inç büyüklüğe sahip Full HD+ çözünürlüklü ekranla geldi.

Gücünü Qualcomm imzalı Snapdragon 750G işlemcisinden alan Redmi Note 9 Pro 5G, kullancılara 8 GB RAM, 256 GB dahili depolama alanı sunacak.

Cihazın ön kısmında, 16 Megapiksel selfie kamerası; arka kısmında ise 108 Megapiksel ana kamera, 8 Megapiksel ultra geniş açılı kamera, 2 Megapiksel makro kamera ve 2 Megapiksel derinlik sensörü yer alacak.

33W hızlı şarj desteği sunan telefonda 4.820 mAh kapasiteli bir batarya bulunacak.

Redmi Note 9 Pro 5G'nin fiyatı henüz açıklanmadı. Ancak yeni telefonun ilerleyen günlerde satışa sunulması bekleniyor.

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